„Złoto” w Kinie „Światowid”

Kino Światowid zaprasza na fantastyczną przygodę w pogoni za lepszym życiem i walką z przeciwnościami losu. „Złoto” gramy od 20 maja do 2 czerwca.

Film w reżyserii Anthony’ego Hayesa opowiada historię dwóch mężczyzn, którzy podczas przedzierania się przez pustynię odnajdują sporej wielkości samorodek złota. Szansa na szybkie wzbogacenie budzi w nich potrzebę wydobycia szlachetnego surowca. Pierwszy z nich wyrusza po sprzęt potrzebny do pozyskania złota. Drugi natomiast pozostaje na straży, by nikt nie odebrał im znaleziska. Z czasem okazuje się, że zadanie jest trudniejsze niż się spodziewał, a przeciwności przyrody i odwiedziny intruzów uświadamiają go, że został pozostawiony sam sobie.

Reżyseria: Anthony Hayes

Produkcja: Australia

Obsada: Zac Efron, Anthony Hayes, Susie Porter

Czas: 97 min

Bilety na film można nabyć:

online

w kasie Centrum Spotkań Europejskich "Światowid". Kasa jest czynna od poniedziałku do piątku od godz. 14.30 do 20.30 (lub 15 minut przed pierwszym seansem). W soboty i niedziele od godz. 11:30 do 20:30

w biletomacie znajdującym się w holu CSE "Światowid" (płatność kartą) w godz. 8:00-21:00

Więcej informacji pod numerem: 55 611 20 56/76 lub mailowo pod adresem: kino@swiatowid.elblag.pl