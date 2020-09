Nareszcie weekend: klasyki motoryzacji, kiermasz książek i koncert EOK

Każdy z nas czekał na to pięć dłuuuugich dni roboczych... Nareszcie nadchodzi weekend! Radość, ale i dylemat - co zrobić z wolnym czasem? PortEl.pl w każdy piątek przedstawia Czytelnikom możliwości ciekawego i aktywnego spędzenia weekendu w Elblągu.

Weekend w Elblągu zaczynamy od festiwalu Resonances w Centrum Sztuki Galeria EL.

- W dniach 18-20 września Centrum Sztuki Galeria EL zaprasza do uczestnictwa w festiwalu tyleż niszowym, co wyjątkowym – informują organizatorzy. - Tegoroczna edycja festiwalu przedstawia relacje między realnymi obiektami, a działaniami wirtualnymi, między działaniami "na żywo" i transmisją. Doświadczenia komunikacyjne w dobie pandemii spowodowały konieczność weryfikacji dotychczasowych festiwalowych strategii, innego spojrzenia na wydarzenie i jego odbiór. Prezentujemy prace audio, które, nawiązując do sound artu czy słuchowisk radiowych, pobudzają odbiorcę do wejścia w świat wyobraźni – dodają. Szczegółowy program wydarzenia można znaleźć tutaj.

Sobotę zaczynamy od kiermaszu książek w Bibliotece Elbląskiej (godz. 10-14, sala "U św. Ducha").

- Podczas tegorocznej edycji będzie można wybierać spośród 4 tys. książek. Wśród nich literatura piękna dla dzieci, młodzieży i dorosłych oraz książki popularnonaukowe z różnych dziedzin wiedzy – zaznacza Aleksandra Buła z Biblioteki Elbląskiej. Więcej tutaj.

Sobota to też dobra okazja, by odwiedzić teatr w związku z 301. premierą. Chodzi o spektakl "Niejaki piórko" (godz. 20, Mała Scena).

- Monodram przygotowany przez wieloletniego odtwórcę tytułowego bohatera, Andrzeja Burzyńskiego, zaprezentuje Piotr Boratyński. O Niejakim Piórko mówi, że „(…) jest zamknięty w czasie i przestrzeni. W swoich sennych podróżach wyazuje się zawsze dużą dozą kultury i optymizmu w sytuacjach nawet najbardziej surrealistycznych” - informuje elbląski teatr. Więcej o premierze tutaj.

W najbliższą niedzielę odbędzie się zjazd „klasyków” motoryzacji. Miłośnicy starych aut będą mogli je podziwiać pod jedną z sieciowych restauracji, a następnie cała kawalkada aut przejdzie do Muzeum Archeologiczno-Historycznego. To tzw. "Klasyczne blokowanie McDonalda". Organizatorzy zapraszają miłośników motoryzacji w niedzielę, 20 września o godz. 12, na parking przy al. Grunwaldzkiej 4, a następnie do Muzeum Archeologiczno-Historycznego. Więcej informacji o inicjatywie pod tym linkiem.

Weekend kończymy spotkaniem z Elbląską Orkiestrą Kameralną.

-20 września, za sprawą muzyków oraz Ludwiga van Beethovena, zagłębimy się w świat mitów – spod smyczków popłynie bowiem uwertura do baletu „Twory Prometeusza”. Wiedeńskiego klasyka kojarzymy przede wszystkim z muzyką fortepianową i symfoniczną, ale przecież nic, co muzyczne, nie było mu obce. Do tego m.in. mozartowski „Koncert na skrzypce i orkiestrę nr 5 A-dur KV 219” oraz „Symfonia nr 12 na orkiestrę smyczkową” Dmitrija Smolsky’ego – informują organizatorzy. Początek koncertu o 18 w Zespole Państwowych Szkół Muzycznych.

Przypomnijmy, że W Centrum Sztuki Galeria EL można nadal oglądać wystawy Bibeloty Natalii Magdalskiej i Ułamki. Krawędź wewnętrzna Ady Kamińskiej. Przypominamy też o wystawach pojawiających się w ramach ARTystycznych czwARTków w Centrum Spotkań Europejskich Światowid i o wystawie o Jaćwingach, którą można oglądać w elbląskim muzeum.

Jak przedstawia się sportowy weekend w Elblągu? O tym można przekonać się pod tym linkiem. Warto zaznaczyć, że kilka atrakcji dla mieszkańców przygotował MOSiR, mowa m. in. o festynie na torze Kalbar, biegach na orientację i kolejnej wycieczce rowerowej.

Tych, którzy nie mają czasu na gotowanie lub zwyczajnie tego nie lubią, zachęcamy do skorzystania z Na Wynos. Znajdziesz tutaj bogatą ofertę elbląskich restauracji.

Jeśli brakuje Wam na to czasu w tygodniu, weekend to dobry moment, aby wybrać się do kina. Każdy znajdzie dla siebie coś w repertuarze.

Wiecie o jakieś wartościowej czy ciekawej imprezie, macie nietypowy pomysł na weekend? Piszcie, czekamy na wasze komentarze.

Redakcja portEl.pl życzy Czytelnikom dobrze spędzonego weekendu.