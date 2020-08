W tym tygodniu portEl.pl poleca: Bibliotekę w ogrodzie i spektakl w Bażantarni

Od kultury przez duże K po popkulturę: konferencje i festiwale, wernisaże i wystawy, koncerty i spektakle, imprezy oraz festyny - w poniedziałki specjalnie dla naszych Czytelników prezentujemy wydarzenia kulturalne i rozrywkowe nadchodzącego tygodnia w Elblągu i okolicy.

W poniedziałek, 3 sierpnia, w swoje progi najmłodszych wraz z rodzicami lub opiekunami zaprasza Biblioteka Elbląska. O godz. 17 na niedawno wyremontowanym dziedzińcu odbędzie się pierwsze spotkanie z cyklu "Biblioteka w ogrodzie". Wystąpi Teatr "Katarynka" z Gdańska ze spektaklem "Księżniczka Rosa i Klimek". Wstęp wolny.

Wtorek to czas dla miłośników rowerowych wycieczek. Na kolejną wyprawę szlakiem form przestrzennych zaprasza Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji. Zbiórka chętnych przy Galerii El, początek o godz. 17. Zresztą na każdy dzień MOSiR przygotował coś ciekawego dla lubiących sport i rekreację, wszystkie szczegóły znajdziecie tutaj.

Na nową wystawę w tym tygodniu zaprasza Centrum Sztuki Galeria EL. Tym razem będziemy mogli podziwiać prace Agnieszki Nienartowicz pod interesującym tytułem "Rozkosz i terror". To wizerunki kobiet z wytatuowanymi nań fragmentami obrazów starych mistrzów (np. Hireonymus Bosch czy Michał Anioł). Wernisaż odbędzie się w czwartek, 6 sierpnia, o godz. 18.

Piątek, jak co tydzień, na nowy wernisaż zaprasza Galeria Pracownia przy ul. Stary Rynek 11. Swoim malarstwem pod hasłem "Obraz świata, który przemija" pochwali się Marta Wawrzynowicz z Gdańska. Wystawa potrwa tylko trzy dni, więc warto się zmobilizować i przyjść na godz. 19, by wziąć udział w wernisażu.

Sobota to już tradycyjnie dzień na spacer z przewodnikiem elbląskiego PTTK. Tym razem uczestnicy przejdą śladami sportowego Elbląga. Wycieczka rozpocznie się o godz. 10 spod Sportowej Szkoły Podstawowej nr 3 przy ul. Agrykola, a o historii elbląskiego sportu opowie Mirosław Kowalski.

Po takim ładunku wiedzy warto zrelaksować się nad wodą. Do siebie zaprasza Frombork, gdzie w sobotę odbędzie się uroczyste otwarcie nadzalewowej promenady połączone z festynem pełnym atrakcji dla dzieci i dorosłych. Początek imprezy o godz. 12, otwarcie promenady zaplanowano na godz. 16.

Weekend warto zakończyć teatralnie, do czego namawia Elbląskie Towarzystwo Kulturalne i Teatr im. A. Sewruka. Tytuł sztuki, wystawianej w muszli koncertowej w Bażantarni, w ramach Letniego Salonu Muzycznego ("Najwięcej samobójstw zdarza się w niedzielę") może "wakacyjny" nie jest, ale zapewniamy, że warto się wybrać, by w pięknych okolicznościach przyrody wysłuchać, co mają nam do przekazanie elbląscy aktorzy: Magdalena Bocianowska, Monika Łyżwa i Piotr Szejn. Początek o godz. 17, wstęp wolny.

