W tym tygodniu portEl poleca: Ogrody starości i polskie Twin Peaks

Co będzie można robić w tym tygodniu w Elblągu? Przedstawiamy krótkie zestawienie wydarzeń. Tych, którzy nie mają czasu na gotowanie lub zwyczajnie tego nie lubią, zachęcamy do skorzystania z Na Wynos. Znajdziesz tutaj bogatą ofertę elbląskich restauracji. Jeśli jeszcze coś wartego polecenia wydarzy się w Elblągu lub okolicy, informację o tym znajdziecie w dziale IMPREZY.

Kulturalny tydzień zaczynamy od spotkania w Bibliotece Elbląskiej. We wtorek na pytania Czytelników będzie odpowiadać laureatka Paszportu Polityki 2019 Dominika Słowik, autorka "Zimowli", książki określanej jako "Twin Peaks w okolicach Wadowic". Spotkanie odbędzie się o godz. 18, ze względu na pandemię obowiązują wcześniejsze zapisy. Więcej szczegółów na temat spotkania znajdziecie tutaj.

W piątek w swoje mury zaprasza Centrum Sztuki Galeria EL. O godz. 18 odbędzie się wernisaż najnowszej wystawy "Ogrody Starości", której preludium była ubiegłotygodniowa akcja sadzenia drzewek na dziedzińcu tej świątyni sztuki. Swoje prace, który tematem jest kwestia starzenia się społeczeństw oraz rola i znaczenie samego ogrodu w tym procesie zaprezentuje Maciej Aleksandrowicz oraz zaproszeni przez niego goście. Wstęp na piątkowy wernisaż jest bezpłatny, a sama wystawa będzie czynna do stycznia 2021 roku.

Godzinę przed wernisażem w Galerii El rozpocznie się spotkanie z elbląską pisarką Wiolettą Piasecką, która promuje swoją najnowszą książkę - pierwszą napisaną dla dorosłych pt. "Przyjdzie pogoda na miłość". Autorka zaprasza do filii nr 5 Biblioteki Elbląskiej, czyli Kostki na osiedlu Zawada w piątek o godz. 17. A my zapraszamy także do lektury wywiadu z autorką, który niedawno publikowaliśmy.

Miłośnikom X muzy jak zwykle polecamy dział, w którym można sprawdzić, co ciekawego proponują elbląskie kina. Zapraszamy też do Muzeum Archeologiczno-Historycznego, które prowadzi zajęcia online dla dzieci, młodzieży i dorosłych na temat historii naszego miasta. Więcej szczegółów znajdziecie tutaj.

Tych, którzy nie mają czasu na gotowanie lub zwyczajnie tego nie lubią, zachęcamy do skorzystania z Na Wynos. Znajdziesz tutaj bogatą ofertę elbląskich restauracji. Jeśli jeszcze coś wartego polecenia wydarzy się w Elblągu lub okolicy, informację o tym znajdziecie w dziale IMPREZY. Możecie też liczyć na relacje i fotoreportaże z imprez przygotowane przez naszych dziennikarzy.