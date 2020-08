W tym tygodniu portEl poleca: sztuka o mężczyznach i wernisaż z telewizorem w tle

Teatr, kino, wystawy, odrobina sportu. Co będzie można robić w tym tygodniu w Elblągu? Tradycyjnie przedstawiamy krótkie zestawienie wydarzeń. Tych, którzy nie mają czasu na gotowanie lub zwyczajnie tego nie lubią, zachęcamy do skorzystania z Na Wynos. Znajdziesz tutaj bogatą ofertę elbląskich restauracji. Jeśli jeszcze coś wartego polecenia wydarzy się w Elblągu lub okolicy, informację o tym znajdziecie w dziale IMPREZY.

W środę coś dla najmłodszych: w ramach projektu "Biblioteka w ogrodzie" o 17 spotkanie z Danielem de Latour, ilustratorem książek dla dzieci. Miejsce: dziedziniec Biblioteki Elbląskiej.

W czwartek (20 sierpnia) o 19 na chętnych czeka film-niespodzianka i "Kino letnie w bibliotece". - Tytuły filmów, które będziemy prezentować, możecie poznać w bibliotece. Zapewniamy, że będzie to repertuar z najwyższej półki – piszą organizatorzy wydarzenia. Seanse odbywają się oczywiście w sali "U św. Ducha".

W piątek na 19 w swoje progi, tzn. na ul. Stary Rynek 11A, zaprasza Galeria Pracownia. - Tym razem w galerii pojawi się instalacja artystyczna autorstwa artystki związanej z Elblągiem, Samiry Arrami – informują Karolina Kardas i Janusz Kozak, którzy prowadzą galerię. Czego można się spodziewać?

"Puls II to kontynuacja mojej pracy z ekranami ciekłokrystalicznymi. Instalacja wykorzystuje rytmicznie wybijane impulsy elektryczne do tworzenia ruchomych obrazów. Ekran telewizora, który na co dzień hipnotyzuje różnymi treściami, często mało wartościowymi, ekran, który nam przekazuje najczęściej złe wiadomości, w tej instalacji staje się bodźcem dla mózgu, wzroku i słuchu. Porusza wyobraźnię, tworzy nie zawsze jednoznaczne obrazy/przekazy" – pisze o swojej pracy Samira Arrami.

W piątek (o 19) i sobotę (o 20) w swoje progi zaprasza również elbląski teatr: będzie można obejrzeć komedię "Wszystko o mężczyznach" Mira Gavrana.

- Jaki jest obraz współczesnego mężczyzny, który boryka się z problemami ludzkiej natury? Gavran precyzyjnie konstruuje świat męskich rozmów, a typy bohaterów, kreślone niekiedy stereotypowo, oddają istotę ich spojrzenia na egzystencję – piszą o wydarzeniu organizatorzy. W sztuce zobaczymy Piotra Boratyńskiego, Artura Hauke i Piotra Szejna.

Niedziela, 23 sierpnia, to szansa na aktywność sportową, chodzi mianowicie o wyścig... na Górę Chrobrego.

- Imprezy rowerowe często goszczą w górach. Jednak nie zawsze wyścigi na dwóch kółkach przypominają wspinaczkę i zdobywanie górskich szczytów. Wjazd na Górę Chrobrego będzie wyjątkiem, który przyciągnie każdego fana kręcenia korbą po ciekawej i oryginalnej trasie. Będzie można sprawdzić swoją wytrzymałość, siłę i podziwiać przy tym piękne widoki. Meta górująca nad miastem ma swoją wymowę – zaznaczają organizatorzy imprezy z MOSiR-u. Start o godz. 11, informacja o zapisach tutaj.

Kilka słów należy poświęcić wystawom, które w tej chwili można zobaczyć w elbląskich instytucjach kulturalnych. W naszym muzeum na miłośników historii czeka ekspozycja "Jaćwingowie. Zapomniani wojownicy", a w Galerii EL wciąż można oglądać wystawę "Rozkosz i terror" z pracami Agnieszki Nienartowicz.

