Dariusz Kaczmarczyk: Dziękuję (komentarze pomeczowe)

- Zagraliśmy fatalny mecz, nie potrafiliśmy oddać celnego strzału. Z Górnikiem można było wygrać. Widać było jednak doświadczenie rywala, który wykorzystał nasze błędy – mówił po meczu Tomasz Lewandowski, kapitan Olimpii Elbląg.

- Chciałem podziękować chłopakom za walkę w tym meczu. Nie ustrzegliśmy się błędów, co kosztowało nas utratę trzech goli i trzech punktów. Na dziś Olimpia Elbląg nie może się podnieść. Klub szuka trenera i moja rola się zakończyła. Także dziękuję jeszcze raz zawodnikom – powiedział Dariusz Kaczmarczyk po sobotniej porażce żółto-biało-niebieskich z Górnikiem Polkowice.

Ostatnia przygoda Dariusz Kaczmarczyka w roli pierwszego szkoleniowca Olimpii zaczęła się 5 października, kiedy klub rozstał się z Łukaszem Kowalskim. Pod wodzą Dariusza Kaczmarczyka Olimpijczycy rozegrali dwa mecze: przegrali 1:2 z GKS Katowice i 0:3 z Górnikiem Polkowice. Wcześniej Dariusz Kaczmarczyk w roli pierwszego szkoleniowca Olimpii dokończył sezon 2019/20 w jego końcówce współpracując z Łukaszem Kowalskim. Wtedy udało się utrzymać Olimpię w II lidze wpuszczając na boisko dużą liczbę młodzieżowców.

Kolejny mecz Olimpia rozegra 29 października. We Wronkach rywalem żółto-biało-niebieskich będą rezerwy Lecha Poznań. Wg planu to spotkanie miało być rozegrane 17 października, zostało jednak przełożone ze względu na zakażenie koronawirusem w zespole Lecha. I tu pojawia się pytanie, kto poprowadzi Olimpię? Jedyną osobą, w klubie, która z prawnego punktu widzenia może usiąść na ławce jest... Dariusz Kaczmarczyk. Przypomnijmy, że do prowadzenia drużyny w II lidze potrzebne są uprawnienia UEFA PRO, a tych w klubie nie posiada nikt. Dariusz Kaczmarczyk może prowadzić drużynę, bo był asystentem Łukasza Kowalskiego. W klubie trwają poszukiwania trenera z uprawnieniami UEFA PRO.

