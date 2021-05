Olimpia nie składa broni

Na brak emocji kibice Olimpii Elbląg nie mogli dziś narzekać. Żółto-biało-niebiescy wywalczyli komplet punktów i pokazali, że grać należy do końca. Elblążanie pierwsi stracili bramkę, ale potrafili odwrócić losy meczu. Trzy punkty zapewnili sobie w ostatnich minutach spotkania. Garbarnia Kraków - Olimpia Elbląg 2:3.

To był kolejny mecz Olimpii Elbląg o życie. Do Krakowa żółto-biało-niebiescy wyjechali bez Janusza Surdykowskiego, który musiał pauzować za żółte kartki. Na szpicy zastąpił go Orest Tkachuk. Z tego samego powodu w Krakowie zabrakło Klaudiusza Krasy. Można było się obawiać o wynik tej konfrontacji.

Zwłaszcza, że Olimpia sytuację skomplikowała sobie już na samym początku. Garbarnia była faworytem tego meczu i już od początku sprawdzała formę strzegącego bramki Olimpii Andrzeja Witana. I w 12. minucie sędzia podyktował rzut karny dla gospodarzy za faul na Danielu Morysie. Grzegorz Marszalik wykorzystał szansę i elblążanie znów musieli gonić wynik.

A łatwo nie było, bo to krakowianie częściej byli przy piłce i kreowali grę. Ale... Kiedy już Olimpijczycy skonstruowali groźny atak... wydawać by się mogło, że skończy się na rzucie rożnym. Po dośrodkowaniu Tomasz Lewandowski doprowadził do remisu.

I to nie jest koniec dobrych wiadomości z pierwszych 45 minut spotkania. Dwie minuty przed końcem regulaminowego czasu pierwszej połowy na listę strzelców wpisał się Sebastian Bartlewski, który po indywidualnej akcji ładnym płaskim strzałem pokonał Doriana Frątczaka. I był to pierwszy gol pomocnika w żółto-biało-niebieskich barwach.

Pozostało jeszcze utrzymać korzystny wynik przez następne 45 minut. Gospodarze zaatakowali i do remisu doprowadzili w 65. minucie. Strzelał Michał Feliks, piłka najpierw odbiła się od słupka, potem od Tomasza Lewandowskiego i, niestety, wpadła do bramki.

Olimpia w tym sezonie lubi sobie komplikować sytuację. W dzisiejszym meczu żółto-biało-niebiescy wykorzystali jednak to, że to rywal nie wytrzymał presji. W 68. minucie murawę za czerwoną kartkę (druga żółta) opuścił Tomasz Kołbon. Elblążanie próbowali wykorzystać grę w przewadze i zgarnąć trzy punkty. Bezskutecznie. Do czasu, jak się miało okazać. W 81. minucie Jakub Górski zobaczył czerwona kartkę (drugą żółtą) i gospodarze mecz musieli kończyć w dziewiątkę.

Olimpia przycisnęła. 89 . minuta spotkania. Wojciech Zyska strzela w słupek, a później do bramki gospodarzy. Trzy punkty jadą do Elbląga! Żółto-biało-niebiescy wydostali się ze strefy spadkowej.

Za tydzień na własnym boisku Olimpia zagra z rezerwami Śląska Wrocław.

Garbarnia Kraków – Olimpia Elbląg 2:3 (1:2)

Bramki: 1:0 – Marszalik (13. min., karny), 1:1 – Lewandowski (22. min.), Bartlewski (43. min.), 2:2 Lewandowski (65. sam.), 2:3 – Zyska (89. min.)

Olimpia: Witan – Kamiński, Lewandowski, Wenger, E. Filipczyk, Ressel (82' Sobiecki), Burzyński, Zyska, Bartlewski (90' Sarnowski), Bawolik (59' Kordykiewicz), Tkachuk

Statystyki meczu (za Statscore; na pierwszym miejscu dane Garbarni Kraków, na drugim Olimpii Elbląg)

posiadanie piłki: 59 proc. : 41 proc.

strzały celne: 6:7

strzały niecelne 2:4

ataki: 126:95

niebezpieczne ataki: 67:45

rzuty karne 1:0

rzuty rożne: 5:3

niebezpieczne rzuty wolne: 0:0

rzuty wolne: 31:16

spalone 0:8

faule 16:24

strzały zablokowane: 5:2

strzały na bramkę: 13:13

żółte kartki: 5:2 (Kamiński, Bawolik)

czerwone kartki 2:0

Elbląska Gazeta Internetowa portEl.pl jest patronem medialnym ZKS Olimpia Elbląg