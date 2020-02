Drogie OC w Elblągu – jak płacić mniej?

Zmotoryzowani mieszkańcy Elbląga, chcąc nie chcąc, muszą co roku wykupywać obowiązkowe ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej dla swoich aut. Ponieważ nie jest ono tanie, warto mieć świadomość, że da się maksymalnie obniżyć koszt jego zakupu. Jak to zrobić? Oto pięć sprawdzonych, bezpiecznych i w pełni legalnych sposobów, które na to pozwalają.

Jedź bezpiecznie Z punktu widzenia towarzystwa im bardziej ryzykowny klient, tym większą składkę mu się narzuca. Z kolei o poziomie ryzyka w dużej mierze świadczy historia ubezpieczeniowa. Logiczne jest bowiem, że kierowcy, którzy mają na swoim koncie wyrządzone stłuczki, kolizje czy wypadki, są bardziej ryzykowni niż ci, którzy jeżdżą bezpiecznie i nigdy nie spowodowali żadnej szkody. Warto mieć to na uwadze, poruszając się po drogach i pamiętając o przestrzeganiu przepisów. Dzięki bezszkodowej jeździe można wypracować zniżki ubezpieczeniowe, które w większości firm sięgają maksymalnie 60%. Właśnie o tyle da się obniżyć składkę wyłącznie poprzez bezpieczne poruszanie się po drogach. Potrzeba jednak na to czasu, ponieważ za każdy rok bez szkody na koncie otrzymuje się najczęściej 10% zniżek. Z tego względu osoby młode i niedoświadczone w roli kierowców są narażone na wysokie składki – po prostu nie mają czasu, żeby uzbierać zniżki. Jednocześnie należy mieć na uwadze, że nawet najmniejsza szkoda odbiera część wypracowanych upustów. Porównanie ofert Nawet kierowcy z maksymalnymi zniżkami ryzykują znaczne przepłacenie za OC, jeżeli wykupią ubezpieczenie w pierwszym lepszym, przypadkowym towarzystwie. Wynika to z faktu, że oferty znacznie się różnią pod względem ceny, mimo że warunki każdego OC są zawsze takie same bez względu na to, ile się za nie zapłaci. Dlatego należy poszukiwać jak najtańszego ubezpieczenia. Tylko jak sprawdzić, gdzie jest ono najkorzystniejsze, skoro wysokość składki jest zawsze obliczana osobno dla każdego kierowcy? Aby szybko i skutecznie porównać oferty, warto zastosować jedną z internetowych porównywarek ubezpieczeniowych, jak np. porownywarki-ubezpieczen.pl. Jej działanie polega na tym, że użytkownik podaje w formularzu swoje dane oraz parametry auta, a następnie otrzymuje wyliczenie składki dla wielu towarzystw jednocześnie. Dzięki temu jak na dłoni widać, która firma przygotowała najtańszą ofertę. Opłacenie składki w jednej racie Kierowcy z Elbląga (i nie tylko) powinni mieć świadomość, że rozkładanie składki ubezpieczeniowej na dwie lub więcej rat jest nieopłacalne z czysto finansowego punktu widzenia. Wynika to z faktu, że skorzystanie z tej możliwości wiąże się z wyższą ceną niż w przypadku opłacenia składki za jednym razem, bez rozkładania jej na raty. Dopłata wynosi z reguły 10-20% do podstawowej kwoty. Dodanie drugiego właściciela Na szczególnie wysokie składki ubezpieczeniowe są narażeni kierowcy młodzi wiekiem i niedoświadczeni za kółkiem. Mając mniej niż 28 lat lub posiadając prawo jazdy krócej niż 3 lata, należy się przygotować na wyjątkowo wysokie ceny OC – chyba że skorzysta się z możliwości, jakie daje dodanie drugiego właściciela w dowodzie rejestracyjnym. Współwłasność z kierowcą, który dysponuje wysokimi zniżkami ubezpieczeniowymi, skutkuje znaczącym obniżeniem składki. Wybór auta taniego w ubezpieczeniu O cenie OC decyduje wiele czynników i należą do nich również parametry samochodu. Chodzi przede wszystkim o markę producenta, model i pojemność silnika. Mianowicie droższe polisy obowiązują dla aut uchodzących za sportowe lub luksusowe oraz modele wyposażone w silniki o dużej pojemności. Niezależnie od ceny OC trzeba kupić, ponieważ jego brak grozi wysokimi karami, o których można przeczytać na stronie https://porownywarki-ubezpieczen.pl/b/121-kary-za-brak-oc. ---- materiał płatny ----

.

Polub ten artykuł Polub portEl.pl Follow @portElpl