FAQ dla mikrorachunków

Od 1 stycznia 2020 roku wpłata podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT), wpłata podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) oraz wpłata podatku od towarów i usług (VAT), a także nieopodatkowanych należności budżetowych, dokonywana będzie na rachunek urzędu skarbowego przy użyciu specjalnego, indywidualnego rachunku podatkowego - który będzie identyfikował tego podatnika lub płatnika - zwany "mikrorachunkiem".

Pomimo, że nowelizacja zaczyna obowiązywać dopiero w przyszłym miesiącu, już teraz możliwe jest wyznaczenie FAQ (ang. Frequently Asked Questions - czyli zbioru często zadawanych pytań oraz odpowiedzi na nie). Taki zbiór informacji może być dla podatnikowi pomocny w rozwianiu chociaż podstawowych wątpliwości, przy pierwszych krokach w korzystaniu z mikrorachunków.

Jak sprawdzić numer mikrorachunku podatkowego?

Mikrorachunek podatkowy nie będzie przedstawiany podatnikom w żadnej oficjalnej formie, listu czy innych wiadomości (na przykład e-mail). Podatnik musi więc dochować należytej staranności i samodzielnie sprawdzić swój indywidualny numer rachunku podatkowego (mikrorachunku). Może to zrobić w formie tradycyjnej, w dowolnym urzędzie skarbowym. Może tego dokonać także w formie elektronicznej, korzystając ze specjalnego generatora tych numerów. Aby sprawdzić swój indywidualny numer należy znać swój identyfikator podatkowy NIP lub PESEL.

Jak wybrać identyfikator podatkowy (PESEL vs NIP)?

Do sprawdzenia swojego indywidualnego numeru rachunku podatkowego (mikrorachunku), podatnik powinien podać swój prawidłowy identyfikator podatkowy NIP lub PESEL. Skąd ma wiedzieć który wybrać? Może to być szczególnie ważne zagadnienie dla osób, które chcą skorzystać z możliwości samodzielnego wygenerowania numeru mikrorachunku podatkowego, bez konieczności wizyty w urzędzie skarbowym. Według wyjaśnień Ministerstwa, numer PESEL będzie służył z założenia tylko osobom fizycznym nie prowadzącym działalności gospodarczej lub nie zarejestrowanym jako podatnicy VAT. Odwrotnie - numer NIP będzie prawidłowym numerem, jeżeli podatnik prowadzi działalność gospodarczą lub jest podatnikiem VAT, czy też jest płatnikiem podatków, składek na ubezpieczenie społeczne i / lub zdrowotne.

Czy istnieje możliwość płaty podatku za inną osobę na jej mikrorachunek?

Z założenia każdy podatnik ma indywidualne zobowiązanie podatkowe, wobec odpowiednich organów, jednak w ustalonych sytuacjach istnieje możliwość zapłaty podatku za podatnika, czyli - od 1 stycznia 2020 na jego mikrorachunek podatkowy. Do takich wyjątków należą członkowie najbliższej rodziny (np. małżonek, zstępni, wstępni, pasierb, rodzeństwo, ojczym i macocha), bez ograniczeń co do kwoty. Następnie wyjątkiem będzie aktualny właściciel, w przypadku zabezpieczenia hipoteki przymusowej lub zastawu rejestrowego na jego rzeczy, gdy podatek jest zabezpieczony takimi zabezpieczeniami. Ponadto, w trzeciej opcji osoby trzecie, ale tylko do kwoty 1000 zł, gdy treść dowodu wpłaty nie budzi wątpliwości co do jej przeznaczenia. Uwaga - w przypadku wpłaty przez osobę trzecią wyższej kwoty (niż 1000 zł), wpłata ta nie spowoduje zwolnienia z zobowiązania podatkowego pierwotnego dłużnika podatkowego.

Przeczytaj więcej na https://mikrorachunek.pl/

----- materiał płatny -----