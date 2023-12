Apartamentowiec i hotel przy biurowcu nad rzeką?

W sąsiedztwie budowanego właśnie na Wyspie Spichrzów Porta Mare miałby powstać apartamentowiec i hotel. O sprawie informuje portal propertynews.pl.

Wizualizacja inwestycji, fot. Omega Asset Management

- Na działce przy ul. Warszawskiej 61 w Elblągu, Omega Asset Management wybuduje projekt Riverside Apartments, w którym znajdą się apartamenty inwestycyjne z miejscami do cumowania łodzi – informuje propertynews.pl. Planowany ma być tam również trzy-czterogwiazdkowy hotel z międzynarodowym szyldem.

- Elbląg jest drugim po Bytomiu miastem, w którym inwestorzy osiągają najwyższe zwroty z najmu mieszkań: niemal 7,5 proc. To prawie dwukrotnie niż w Warszawie – mówi Michał Kubicki, prezes Omega Asset Management, cytowany przez propertynews.pl. Dodaje, że prowadzone są obecnie rozmowy z międzynarodowymi sieciami, które chciałyby tu inwestować. Planowane są dwa oddzielne budynki, apartamentowiec ma mieć 100 mieszkań, prawdopodobnie na wynajem (od 28 do 48 m kw.), hotel 80-90 pokoi. W kontekście hotelu Kubicki liczy na "współpracę z lokalnym inwestorem, któremu zależy na włączeniu do portfolio hotelu z lokalnym szyldem". Realizacja projektu może rozpocząć się za 10-15 miesięcy.

Od redakcji: Sprzedaż tej działki, która znajduje się w granicach portu morskiego, początkowo zablokował ówczesny minister infrastruktury. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie przyznał rację władzom Elbląga i uchylił decyzję ministra. Pisaliśmy o tym tutaj. W sprawie wniosku o pozwolenie na budowę apartamentowca w tym miejscu wysłaliśmy pytania do Urzędu Miejskiego. Czekamy na odpowiedź.

Więcej na propertynews.pl.