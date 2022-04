Policjanci Wydziału Ruchu Drogowego elbląskiej komendy, w czasie trwania weekendu, przebadali trzeźwość blisko 500 kierujących, a także zatrzymali do kontroli 132 kierujących, którzy poruszali się z nadmierną prędkością.

I tak wczoraj (24 kwietnia), policyjny patrol zatrzymał w miejscowości Nowy Dwór Elbląski 39-latka, który rozpędził swojego volkswagena do prędkości 116 km/h w miejscu, gdzie jest ograniczenie do 50 km/h. Mężczyzna oprócz mandatu i punktów karnych, został ukarany zatrzymaniem na 3 miesiące prawa jazdy.

Podobna kara spotkała 19-latka jadącego seatem al. Piłsudskiego. Zmierzona przez policjantów prędkość to 112 km/h w miejscu gdzie jest ograniczenie jedynie do 40 km/h.

Rekordzista, jeżeli chodzi o wysokość mandatu, to mężczyzna kierujący motocyklem. Policjanci ukarali go mandatem w wysokości 2500 złotych. Wcześniej nagrali go jak jedzie z prędkością 204 km/h. Na tym odcinku jest ograniczenie do 120 km/h. Łącznie podczas weekendu zatrzymano prawa jazdy 8 kierującym za przekroczenie o ponad 50 km/h prędkości w terenie zabudowanym.

Jeden z mężczyzn, jadący 107 km/h w terenie zabudowanym, miał zatrzymane prawo jazdy oraz ukarano go mandatem w wysokości 1500 złotych.