Kierował bez uprawnień. Sąd go ukarał

fot. KMP w Elblągu

27-latek jechał swoim volkswagenem ulicą Mazurską. Gdy zatrzymali go do kontroli policjanci okazało się, że nie posiada on prawa jazdy. Do sądu skierowano wniosek o ukaranie.

Zdarzenie miało miejsce w listopadzie a dziś znamy już wyrok jaki zapadł. Mężczyzna dość dotkliwie przekonał się o tym, że kierowanie autem bez prawa jazdy może być kłopotliwe. Sąd uznał go za winnego i wymierzył mu grzywnę w wysokości 3 tysięcy złotych. Co więcej, orzekł także wobec niego zakaz kierowania wszelkimi pojazdami przez dwa lata. Jego złamanie będzie przestępstwem zagrożonym karą do 5 lat pozbawienia wolności.

nadkom. Krzysztof Nowacki, oficer prasowy KMP w Elblągu