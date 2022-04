Kto ukradł skuter portElu?

Sami chcielibyśmy wiedzieć, sprawę zgłosiliśmy na policję. Pomarańczowo-czarny skuter został skradziony w weekend z okolic ul. 3 Maja. Służył do pracy naszemu fotoreporterowi. Może ktoś z Czytelników wie coś o losach skutera?

Pomarańczowo-czarny skuter marki Bao Tian został wyprodukowany w 2009 roku. Przez lata służył naszym fotoreporterom do pracy, szczególnie wiosną i latem. Od dłuższego czasu był zaparkowany przy ul. 3 Maja koło garaży. Miał wmontowaną blokadę koła i bagażnik. Numer rejestracyjny pojazdu to NEB MN11.

Nasz fotoreporter Michał zauważył brak skutera w poniedziałek, sprawę kradzieży zgłosiliśmy na policję. Zwracamy się też do Czytelników z prośbą o pomoc. Może ktoś z Was widział w ostatnich godzinach ten skuter na mieście lub w okolicach? Nie jest wart fortunę, służy do pracy i ma dla nas także wartość sentymentalną. Za pomoc w odnalezieniu skutera czeka nagroda.

Prosimy o kontakt pod nr tel. 512 918 555.