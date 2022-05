Podejrzani o sprzedaż środków odurzających zatrzymani przez policjantów

Kryminalni z Elbląga zatrzymali dwóch braci podejrzanych o handel narkotykami. Funkcjonariusze znaleźli w ich mieszkaniu znaczną ilość marihuany, amfetaminy oraz pieniędzy, które pochodziły ze sprzedaży narkotyków. Mężczyźni odpowiedzą za posiadanie środków odurzających, a także za ich wprowadzanie do obiegu, w tym sprzedaż małoletnim. Za ten czyn grozi kara na czas nie krótszy od lat 3 do 10 lat pozbawienia wolności.

W środę (4 maja), kryminalni z Elbląga weszli do jednego z mieszkań przy ul. Słonecznej w Elblągu. Tam zatrzymali dwóch braci w wieku 22 i 23 lat. W mieszkaniu, które zajmowali, policjanci zabezpieczyli 32 gramy marihuany i 8,4 grama amfetaminy, wagę elektroniczną oraz pieniądze (2 540 zł), które pochodziły ze sprzedaży narkotyków. Śledczy ustalili, że podejrzani sprzedawali środki odurzające nawet dzieciom w wieku niespełna 13 lat. Czynności w tej sprawie nadal trwają. Policjanci wspólnie z prokuraturą wnioskowali do sądu o zastosowanie aresztu wobec zatrzymanych mężczyzn. Jest już decyzja w tej sprawie. Obydwaj podejrzani spędzą w areszcie najbliższe 3 miesiące. Mężczyźni odpowiedzą za posiadanie środków odurzających, a także za ich wprowadzanie do obiegu, w tym sprzedaż małoletnim. Za ten czyn grozi kara na czas nie krótszy od lat 3 do 10 lat pozbawienia wolności.