Policjanci zatrzymali seryjnego włamywacza do piwnic

Sąd Rejonowy w Elblągu, na wniosek policji i prokuratury, zastosował areszt wobec 32-letniego mężczyzny podejrzanego o 13 włamań do piwnic w Elblągu. Podejrzany został zatrzymany na gorącym uczynku. Policjanci zabezpieczyli przy nim przedmioty pochodzące z kradzieży. Mężczyzna usłyszał zarzuty, za które będzie odpowiadał w warunkach recydywy. Za kradzież z włamaniem w recydywie grozi kara do 15 lat pozbawienia wolności.

32-latek został zatrzymany w ubiegły wtorek (26 kwietnia), na próbie włamania do jednej z piwnic na osiedlu Zawada w Elblągu. Policjanci zabezpieczyli przy nim rzeczy pochodzące z włamań do innych piwnic. Były to między innymi elektronarzędzia. Podczas przesłuchań okazało się, że podejrzany ma koncie więcej czynów. Śledczy udowodnili mu 13 włamań i kradzieży. Jego zainteresowaniem cieszyły się ulice Kasprzaka, Matejki i Browarna w Elblągu. 32-latek był już wcześniej karany za podobne czyny, a w 2020 roku opuścił zakład karny. Teraz grozi mu kara nawet do 15 lat pozbawienia wolności, gdyż będzie odpowiadał w warunkach recydywy. Na wniosek policji i prokuratury sąd zastosował wobec niego areszt na 3 miesiące.