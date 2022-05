Policyjne podsumowanie majówki 

Długi majowy weekend jest już za nami. Policjanci Wydziału Ruchu Drogowego obsłużyli 7 kolizji drogowych miał miejsce także 1 wypadek. Przeprowadzono 444 badania kierujących na zawartość alkoholu a w ponad 100 przypadkach odnotowano przekroczenia prędkości. Zatrzymano 9 nietrzeźwych kierujących. Służba była pełniona również na wodzie.

Rekordzista to 46-latek, który kierował skuterem. Mężczyzna został zatrzymany do kontroli wczoraj (3 maja) gdy jechał ulicą Nowodworską. Wynik badania trzeźwości to 2,16 promila alkoholu w organizmie.

Dzień wcześniej policjanci z Pasłęka zatrzymali 44-latka, który kierował pojazdem mając orzeczony przez sąd dożywotni zakaz kierowania wszelkimi pojazdami. Co więcej badanie alkotestem wykazało u niego 1,5 promila alkoholu w organizmie. Mężczyzna został zatrzymany w policyjnym areszcie.

W miejscowości Kwitajny policyjny patrol ruchu drogowego zatrzymał do kontroli 37-latka, który kierował seatem. Mężczyzna „wydmuchał” wynik 1,76 promila alkoholu w organizmie. Dodatkowo w trakcie kontroli wyszło iż nie ma uprawnień do kierowania pojazdem. Jego auto przekazano innej trzeźwej osobie.

W trakcie weekendu majowego doszło do 1 wypadku. Miał on miejsce w podelbląskim Jagodnie. Tam 33-latek kierujący peugeotem 607 z nieznanych przyczyn zjechał na przeciwległy pas ruchu uderzył w drzewo i dachował. Mężczyznę w stanie ciężkim przewieziono karetką do szpitala.