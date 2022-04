Policyjne podsumowanie weekendu 

Elbląscy policjanci tylko w ciągu trwającego weekendu obsługiwali 13 kolizji drogowych a także zatrzymali 6 kierujących, którzy przekroczyli dozwoloną prędkość w terenie zabudowanym o ponad 50 km/h. Rekordzista jechał ulicą Fromborską w Elblągu 147 km/h. Zatrzymano także trzech nietrzeźwych kierujących.

Policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego zatrzymali w sobotę 36-latka, który kierował audi a6. Mężczyzna w trakcie kontroli tłumaczył policjantom że spieszy się na imprezę. Wcześniej funkcjonariusze zmierzyli prędkość z jaką jechał w terenie zabudowanym. Było to 146 km/h. Mężczyzna stracił na 3 miesiące prawo jazdy został także ukarany mandatem w wysokości 2500 złotych oraz 10 punktami karnymi.

Z kolei rekordzistką jeżeli chodzi o zawartość alkoholu w organizmie okazało się kobieta, która w sobotę kierowała skodą fabią i przy ul. Pocztowej spowodowała kolizję drogową. Wynik badania alkotestem to 1,56 promila alkoholu w organizmie. W trakcie kontroli okazało się także, że nie posiada uprawnień do kierowania. Za jazdę w stanie nietrzeźwości grozi jej teraz kara do 2 lat pozbawienia wolności.