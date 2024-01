ANS gra z WOŚP

- Bardzo wartościowe tematy są tutaj poruszane, można się dowiedzieć czegoś przydatnego na temat zdrowia, profilaktyki i pierwszej pomocy, powinno być więcej takich spotkań - mówiła dziś (23 stycznia) Patrycja, studentka piątego roku, podczas Dnia Medycznego organizowanego przez Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy w Bibliotece Akademii Nauk Stosowanych w Elblągu. Zobacz zdjęcia.

Finał WOŚP już w niedzielę, 28 stycznia. Przez cały miesiąc elbląskie sztabiki prężnie działają, organizując spotkania czy aukcje. Z orkiestrą po raz kolejny gra Akademia Nauk Stosowanych, a dziś (23 stycznia) w Bibliotece ANS przy Czerniakowskiej odbył się Dzień Medyczny.

- Bardzo chcieliśmy, żeby studenci mogli zdobyć praktyki od fachowców, dlatego zaprosiliśmy ratowników z Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Elblągu z oddziału ratownictwa, którzy przeprowadzą pokaz z udzielania pierwszej pomocy i obsługi defibrylatora AED - mówi Robert Turlej, szef sztabiku. - Wiemy, jak ważna jest profilaktyka, dlatego zaprosiliśmy też elbląskie amazonki. Akurat w tym budynku jest bardzo dużo studentek, dlatego mamy nadzieję, że podejdą one do tego stanowiska i dowiedzą się czegoś ważnego, co pomoże im się badać. Są dziś też z nami przedstawiciele Sanepidu, którzy opowiedzą studentom o prawidłowym myciu rąk, o zasadach bezpieczeństwa, czy o tym, jak poprawnie usunąć kleszcza i jakie choroby te owady przenoszą. Jeśli chodzi o inne nasze inicjatywy, to dziś o 18 w kawiarni Amarena odbędzie się dekorowanie WOŚP-owych serc, a jutro o 10 zapraszamy na kiermasz ciast i herbaty organizowany przez Radę Studentów w każdym budynku uczelni.

Jak podkreśla Robert Turlej, każdy dzień został wypełniony bogatym programem. Oprócz kiermaszu ciast i herbaty, 25 stycznia (czwartek) w Bibliotece przy Czerniakowskiej odbędzie się szycie WOŚP-owych poduszek.

Każde takie spotkanie jest przede wszystkim okazją do zapełnienia ikonicznej już puszki WOŚP i zdobyciu naklejki w kształcie serduszka. - Zachęcamy również do wzięcia udziału w licytacjach. Mamy wystawionych już ponad 70 przedmiotów - mówi Robert Turlej.

Studenci w ramach zajęć mogli zapoznać się z ofertą prezentowaną przez amazonki i Sanepid oraz uczestniczyć w pokazie pierwszej pomocy.

- Bardzo wartościowe tematy są tutaj poruszane, można się dowiedzieć czegoś przydatnego na temat zdrowia, profilaktyki i pierwszej pomocy, powinno być więcej takich spotkań - mówiła Patrycja, studentka pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej na piątym roku.

- Wiem, że wielu moich znajomych jest zainteresowanych tym Dniem Medycznym, bo można się nauczyć, jak się zachować, kiedy komuś coś się stanie - podkreśla Daria, studentka filologii angielskiej na drugim roku. - Fajnie, że taka inicjatywa jest właśnie w ramach WOŚP.