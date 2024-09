27 września odbył się VIII Integracyjny Turniej Sprawnościowy „Bezpieczna droga” w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym na ul. Polnej 8a w Elblągu. W turnieju brali udział uczestnicy Warsztatów Terapii Zajęciowej, uczniowie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego oraz uczestnicy Środowiskowych Domów Samopomocy. Zdjęcia.

/Zawody miały na celu propagowanie wzajemnych pozytywnych zachowań pomiędzy uczestnikami ruchu, zaznajomienie i zachęcenie do poznawania zasad i umiejętności udzielania pierwszej pomocy, przedstawienie roweru jako środka w transporcie i rekreacji oraz zachęcenie do poznawania tajników ruchu drogowego. Turniej rozpoczął się pokazem musztry paradnej zaprezentowanej przez klasę policyjną Zespołu Szkół Technicznych w Elblągu. W turnieju prezentowało się 10 drużyn składających się z 3 osób. Zawodnicy dzielnie brali udział we wszystkich konkurencjach praktycznych jazdy sprawnościowej rowerem zwykłym i trójkołowym. Przejazd przez przeszkody odbywał się na czas. Uczestnicy mogli sprawdzić się również z testu pierwszej pomocy przedmedycznej oraz z zadań dotyczących przepisów ruchu drogowego. W czasie zliczania przez sędziów zdobytych punktów przez drużyny Państwowa Straż Pożarna zaprezentowała możliwości wozu strażackiego. Chętni zawodnicy turnieju przy użyciu węża strażackiego musieli pod wpływem ciśnienia wody strącić pachołki poza linię boiska.

Wyniki końcowej klasyfikacji drużyn:

I miejsce zajęła drużyna z Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr2. Drużyna nr 1

II miejsce zajęła drużyna z Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr2. Drużyna nr 2

III miejsce zajęła drużyna z Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr1. Drużyna nr 4

IV miejsce zajęła drużyna z Warsztatu Terapii Zajęciowej z Saperów. Drużyna nr 6 oraz drużyna z Środowiskowego Domu Samopomocy z Zamkowej. Drużyna nr 5

V miejsce zajęła drużyna z Warsztatu Terapii Zajęciowej z Beniowskiego. Drużyna nr 3

VI miejsce zajęła drużyna z Środowiskowego Domu Samopomocy Lazarus. Drużyna nr 8

VII miejsce zajęła drużyna z Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr1. Drużyna nr 7 oraz drużyna z Warsztatu Terapii Zajęciowej z Saperów. Drużyna nr 9

VIII miejsce zajęła drużyna z Środowiskowego Domu Samopomocy Lazarus. Drużyna nr 10

Drużyny otrzymały dyplomy, puchary oraz nagrody rzeczowe. Turniej dostarczył wielu pozytywnych emocji, a dla samych uczestników wielu radosnych przeżyć i niezapomnianych wspomnień.

Organizator imprezy: Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Sprawniejsi”, Warsztat Terapii Zajęciowej F.P.D.N. im. Matki Teresy z Kalkuty ul Saperów 14D Elbląg

Współorganizatorzy: Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego- Inspektor ds. Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, Automobilklub Elbląski, Specjalny Ośrodek szkolno-Wychowawczy nr2 w Elblągu – Dyrektor Krystyna Miezio