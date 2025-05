Elbląg nadał TON na pikniku

Wydarzenie zorganizowano w Galerii EL przy współpracy ze spółdzielnią mieszkaniową Sielanka. W programie wydarzenia znalazły się gry, zabawy, tańce, śpiewy, poczęstunek.

- To święto wszystkich osób z niepełnosprawnościami ich rodzin i opiekunów, to także okazja do spotkań i rozmów o ich codzienności, prawach i potrzebach -mówą o TON-ie organizatorzy.