Fryzjerskie „Złote lata Hollywood” w ZSISiU w Elblągu

- W konkursie jestem nowicjuszką, ale chciałam spróbować swoich sił - mówi Ada, jedna z uczestniczek dzisiejszego (12 lutego) fryzjerskiego konkursu w Zespole Szkół Inżynierii Środowiska i Usług w Elblągu. Zobacz zdjęcia.

Konkurs „Super Fryzjer” ZSISiU w Elblągu jest już tradycją. Poza przerwą spowodowaną pandemią, organizowano go regularnie przez ponad 10 lat. Przeznaczony był dla uczniów klas o profilu stylisty lub fryzjersko-kosmetycznym.

- To pierwszy raz, jak biorę udział w tym konkursie - przyznaje Kamila, uczennica drugiej klasy o profilu technik stylista. - Kiedy o nim usłyszałam, pomyślałam, że to fajny pomysł i warto spróbować. Moją inspiracją na dziś jest Marilyn Monroe.

Tematem przewodnim tegorocznej edycji są „Złote Lata Hollywood”. A co kojarzy się z Hollywood? Fantazyjne fryzury, olśniewające makijaże i oryginalne kreacje. Wszystko to, miało być oceniane przez jury, w którego skład wchodziły przedstawicielki salonów fryzjerskich oraz kosmetycznych, a także nauczycielka przedmiotów zawodowych, Magdalena Osik.

Laureatki z modelkami. Od lewej Natalia Chochel, Anna Karbowska, Oliwia Markiewicz. Fot. ZSISiU

- Konkurs jest okazją do sprawdzenia się, ale to przede wszystkim zabawa, dlatego wszystkie uczestniczki dostaną wyróżnienia, a trzy pierwsze miejsca zostaną nagrodzone dodatkowo - podkreśla Magdalena Osik. - Chcemy, by nasze uczennice nie bały się wyzwań i wychodziły na zewnątrz ze swoimi umiejętnościami - dodaje.

Zadaniem dziesięciu uczestniczek było stworzenie w ciągu godziny najlepszej fryzury do motywu przewodniego, a także wykonanie wcześniej na modelkach makijażu i zaprojektowanie stylizacji.

- W konkursie jestem nowicjuszką, ale chciałam spróbować swoich sił - przyznaje Ada, uczennica klasy o profilu fryzjerskim. - Choć nie mam dużego doświadczenia, w szkole wiele się nauczyłam.

Jury oceniać miało dokładność, jakość i precyzję fryzury, dobór technik fryzjerskich, umiejętność posługiwania się narzędziami, czas wykonania zadania, zgodność z tematem przewodnim, poziom trudności stylizacji, oryginalność i efekt podczas prezentacji.

Pierwsze miejsce zajęła Anna Karbowska (III klasa profil fryzjer, Branżowa Szkoła I Stopnia), drugie miejsce Natalia Chochel (II klasa profil fryzjer, Branżowa Szkoła I Stopnia), trzecie miejsce Oliwia Markiewicz (II klasa profil fryzjer, Branżowa Szkoła I Stopnia).