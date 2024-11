Młodzież zaczęła radzić

Mają być „głosem młodzieży” w Elblągu. Dziś (4 listopada) Młodzieżowa Rada Miejska obradowała na pierwszej sesji w tej kadencji. Zobacz zdjęcia.

W maju 2024 r. odbyły się wybory do Młodzieżowej Rady Miasta. Dziś (4 listopada) młodzi radni spotkali się na pierwszej sesji.

- Wydaję mi się, że jako młodzież mamy dużo do powiedzenia w sprawach miasta i możemy dużo w nim zmienić – mówił Bartosz Dylewski, reprezentujący Zespół Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących.

- Często słyszałam, że w Elblągu nic się nie dzieje, albo nic nie ma. To nie jest prawda, szwankuje komunikacja np. pomiędzy biblioteką, a osobami, które byłyby zainteresowane jej działalnością – dodała Jagoda Grynhagel, reprezentująca Szkołę Podstawową nr 12. - Kiedy skończy się nasza kadencja chciałabym, aby wspominana przed chwilą komunikacja była bardziej przejrzysta. Mam nadzieję, ze wprowadzimy też wiele nowych rzeczy. Uważam, że np. powinniśmy odbetonować parki miejskie.

Co na to dorośli?

- Potrzebni nam są młodzi ludzie, którzy ten głos potrafią ująć w określone ramy, przekazać go dalej swojemu środowisku, koleżankom i kolegom – mówiła Grażyna Kluge, przewodnicząca „dorosłej” Rady Miejskiej. - Oni mają dostrzec te problemy, które my na co dzień nie jesteśmy w stanie zauważyć lub ich nie widzimy. Tymczasem młodzi ludzie z tym żyją i chcą, aby pewne sprawy zostały rozwiązane. Młodzieżowi radni są po to, aby nam wskazać co i jak należy rozwiązywać.

- Liczę na to, że z tego grona będą wychodzić pomysły, które są wyczekiwane przez młodych ludzi. To jest bardzo ważne, żeby wasze inicjatywy były słyszalne zarówno w Radzie Miejskiej jak i u prezydenta. Czekam na wasze pomysły – tak Michał Missan, prezydent Elbląga zwrócił się do nowo wybranych radnych.

Przewodniczącym Młodzieżowej Rady Miejskiej został Paweł Rynkowski z II Liceum Ogólnokształcącego, który pełnił już tę funkcję w poprzedniej kadencji MRM.

- Chciałbym, aby Młodzieżowa Rada stała się platformą dialogu pomiędzy władzami miasta, a elbląską młodzieżą. Planuję kontynuację tradycji corocznych koncertów młodzieżowych oraz organizację nowych ciekawszych wydarzeń. Zamierzam wprowadzić cykl comiesięcznych spotkań z młodzieżą, tak aby promować młodych i aktywnych ludzi na terenie naszego miasta – mówił Paweł Rynkowski, przedstawiając swoją kandydaturę na przewodniczącego. - Przewiduję zwiększenie aktywności młodzieżowej rady, tak aby władze miasta lepiej rozumiały nasze problemy i potrzeby. Planuję rozbudowę współpracy z organizacjami pozarządowymi. Zamierzam organizować różnorodne konkursy m.in. poetycki, wiedzy o Elblągu. Jestem też otwarty na pomysły każdego z was.

Na sesji wybrano również dwóch wiceprzewodniczących: Aleksandra Pszczółkowskiego i Nicolę Prociw oraz sekretarza Oskara Chmielewskiego

Kandydatem na opiekuna Młodzieżowej Rady Miejskiej z ramienia „dorosłej” Rady został Tomasz Budziński (Koalicja Obywatelska). Tę kandydaturę muszą jeszcze zatwierdzić „dorośli” radni. Młodzieżowi radni pełnią swoją funkcję społecznie.

Skład Młodzieżowej Rady Miejskiej: Jakub Apanowicz, Lena Siembor (oboje I LO), Paweł Rynkowski (II LO), Paulina Mączyńska, Kyrylo Khozlo (oboje III LO), Klaudia Zybilska, Amelia Wilkiewicz, Bartosz Dylewski, Nicola Prociw (oboje ZSEiO), Aleksander Pszczółkowski, Paula Banasik (oboje ZSG), Igor Cieślik (ZSM), Andżelika Huber, Lena Lewandowska (oboje ZSTI), Oliwia Markiewicz, Karolina Olewnik (oboje ZSIŚiU), Jakub Zaczkowski, Gaja Kroczka (oboje ZSZ nr 1), Robert Jaśkiewicz (Liceum Regent), Lilianna Pestrakiewicz, Magdalena Antonina Wrona (Zespół Szkół Muzycznych), Oskar Chmielewski (SP 4), Jeremiasz Krawczyk, Gabriela Wojszkun (SP 11), Jagoda Grynhagel, Tymoteusz Krawczyk (SP 12), Antonina Sawicka, Milena Janiec (SP 15), Dawid Kowalewski (SP 16), Błażej Kaczorek (ob. I LO; mandat uzyskał z SP 16), Karolina Bryl (ob. ZSEiO; mandat uzyskała z SP 18), Milena Dąbrowska (II LO; mandat uzyskała z SP 18), Maja Szuszkiewicz, Aleksandra Szelska (oboje SP 19), Alex Kordykiewicz (SP 21), Nikodem Wachowicz (obecnie I LO; mandat uzyskał z SP 21), Alan Gierszewski, Klaudia Lipińska (SP 23), Alex Przychodzki (SP Regent)