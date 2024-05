Na sygnale jak spod igły

Trzy ambulanse pozyskał Wojewódzki Szpital Zespolony. Wyjadą do pacjentów w pierwszych dniach czerwca, kosztowały w sumie prawie 1,9 mln zł. Zobacz zdjęcia.

- Budżet państwa, Ministerstwo Zdrowia, to główni nasi sponsorzy - mówiła o nowych zakupach Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego Bożena Ropelewska, dyrektor ds. pielęgniarstwa. Pieniądze placówka uzyskała w ramach państwowego Funduszu Medycznego.

- W listopadzie 2023 roku doszło do sfinalizowania naszego wspólnego projektu i otrzymaliśmy pozytywną opinię na złożony wniosek – podkreśliła dyrektor. Trzy ambulanse zakupione w ramach projektu opiewają na kwotę 1 mln 892 tys. zł. Wkład własny szpitala to jedyne 92 tys. zł. Ambulanse mają być dostępne dla zespołów ratowniczych już w pierwszym tygodniu czerwca.

- W karetkach tych w dużej mierze przełożymy sprzęt, którego używamy obecnie - mówił Przemysław Wołoszyn, koordynator Ratownictwa Medycznego w WSZ. Podczas briefingu w bazie przy ul. Orzeszkowej podkreślano, że ratownictwo dysponuje nowoczesnym, sprawnym, niedawno zakupionym sprzętem. Co więcej, wyposażenie w WSZ ma wykraczać poza "ustawowe" minimum.

Fot. Anna Dembińska

- Posiadamy dodatkowy sprzęt podnoszący jakość udzielanych świadczeń dla naszych pacjentów - mówił zastępca koordynatora RM, Przemysław Hońko. - Jest to mianowicie USG dla lepszej diagnostyki pacjentów nie tylko urazowych, ale również internistycznych, nowe głowice, które posiada każdy zespół, jest to ewenement w skali kraju. Posiadamy również urządzenia do mechanicznej kompresji klatki piersiowej, niedawno zakupiliśmy nowe respiratory... – wymieniał m. in. medyk.

Nowe karetki zastąpią te starsze, zakupy nie wiążą się ze zwiększeniem liczby zespołów ratownictwa. Od 1 stycznia 2025 ma zostać jednak dodany jeden nowy zespół do ośmiu już funkcjonujących. Zmiany w tym zakresie są zdeterminowane m. in. liczbą interwencji, jakie podejmuje ratownictwo.

Dwie nowe karetki będą ulokowane w bazie przy ul. Orzeszkowej, trzecia zostanie zadysponowana w Pasłęku (ratownictwo WSZ działa przede wszystkim na terenie Elbląga i powiatu elbląskiego). Pojazdy mają służyć pacjentom i medykom przez ok. 10 lat.

Co ze starymi karetkami? Jak wyjaśniał Przemysław Wołoszyn, po wymianie niezbędnych elementów zostaną przekazane tam, gdzie będą najbardziej potrzebne. Obecnie w takich przypadkach takie sprzęty są najczęściej przekazywane jako wsparcie medyczne na dotkniętej wojną Ukrainie, być może będzie tak również w tym przypadku.