Nareszcie weekend: święto dyni, spotkanie z Ewą Lenarczyk i coś dla miłośników sportu!

Każdy z nas czekał na to pięć długich dni roboczych. Nareszcie nadchodzi weekend! Radość, ale i dylemat - co zrobić z wolnym czasem? W ten weekend jest w czym wybierać, a portEl.pl przedstawia Czytelnikom możliwości ciekawego i aktywnego spędzenia czasu w Elblągu i okolicach.

Jeszcze dziś (22 października), filię nr 3 przy al. J. Piłsudskiego Biblioteki Elbląskiej odwiedzi pisarka Ewa Lenarczyk, która opowie o swojej ostatniej książce „Po szczeblach drabiny” i planach na kolejne (nowy tytuł ukaże się już w grudniu tego roku). Autorka bardzo lubi Elbląg i spotkania z elbląskimi czytelnikami. Rozmowę poprowadzi Jolanta Karmowska. Spotkanie rozpocznie się o godzinie 17:00.

Niektórzy obchodzą Halloween, a inni po prostu Święto Dyni. W związku z tym, na jutrzejszych warsztatach dla dzieci i opiekunów, w Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu, motywem przewodnim będzie DYNIA. Na warsztatach ozdobić będzie można dynie, stworzyć dyniowe maski, dyniowe ozdoby, koszyk na cukierki i wiele innych ozdób. To kolejny dzień, kiedy można cudownie razem spędzić czas. Warsztaty już jutro (23 października) o 10:30.

Zapowiada się świetny siatkarski weekend w Elblągu. Już dziś do Hali Sportowo-Widowiskowej MOSiR zawita Marcin Możdżonek, żeby zachęcić do aktywności elblążan zarówno tych młodszych, jak i starszych. Dzień pierwszy, czyli piątek (22 października), należeć będzie do dorosłych miłośników siatkówki, natomiast sobota (23 października) jawi nam się jako dzień sportowej rywalizacji młodzieżowych talentów. Więcej informacji na stronie internetowej www.mozdzonek.eu.

Przez cały rok, co sobotę odbywa się Parkrun w parku Modrzewie. Parkrun to bieg, trucht lub marsz na dystansie 5 km z pomiarem czasu. Każdy może wziąć udział w dogodnej dla każdego formie i luźnej, pozbawionej rywalizacji atmosferze. Udział w Parkrun jest bezpłatny, ale wymagane jest wcześniejsze dokonanie rejestracji przed pierwszym startem. Jeżeli nie macie ochoty w ten weekend biegać, można też wesprzeć organizację biegu w charakterze wolontariusza. Zgłoszenia pod adresem: parkmodrzewie@parkrun.com.

Resztę nadchodzących imprez znajdziecie w dziale IMPREZY. Możecie też liczyć na relacje i fotoreportaże z imprez przygotowane przez naszych dziennikarzy.

Sporo będzie się działo również w ligowym sporcie, o czym piszemy w tym artykule.

Zachęcamy również do sprawdzenia, co warto obejrzeć w elbląskich kinach. A tych, którzy nie mają czasu na gotowanie lub zwyczajnie tego nie lubią, tradycyjnie zachęcamy do skorzystania z Na Wynos. Znajdziesz tutaj bogatą ofertę elbląskich restauracji.