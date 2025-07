Plac podwójnie obywatelski

Plac zabaw przy ul. Kościuszki 25-27 doczeka się renowacji. Powstał dzięki środkom z Budżetu Obywatelskiego 2016, a zostanie zmodernizowany dzięki ostatniej edycji tej inicjatywy. Trwa przetarg.

Niespełna dekadę temu w okręgu nr 3 przewidziano na stworzenie placu zabaw 150 tys. zł. O obiekcie przy Kościuszki pisaliśmy w zeszłym roku na prośbę Czytelniczki, gdy część zabawek została wyłączona z użytkowania.

- Zestaw zabawowy zagraża życiu i zdrowiu użytkowników. W związku z powyższym przedmiotowe urządzenie zostało wyłączone z eksploatacji poprzez ogrodzenie go taśmą i przymocowanie tabliczek o treści: „zakaz wstępu, obiekt wyłączony z użytkowania". W kwestii przywrócenia placu zabaw do stanu pierwotnego, tj. naprawy urządzeń zabawowych oraz konserwacji urządzeń siłowni plenerowej, informujemy, że powyższe zadanie zostanie wykonane po uzyskaniu odpowiednich środków finansowych na ten cel. Koszt powyższego przedsięwzięcia wyniesie ok. 10 tys. zł. Ponadto nadmieniamy, iż Zarząd Budynków Komunalnych jako administrator omawianego terenu na bieżąco monitoruje jego stan techniczny. W przypadku stwierdzenia drobnych usterek, wykonywane są one niezwłocznie w ramach robót konserwacyjnych – informowało nas wtedy ZBK.

Obiekt został zgłoszony do renowacji w ostatniej edycji BO. W okręgu nr 3 zebrał 46 głosów i to wystarczyło, by projekt „załapał się” do realizacji, jego koszt szacowano na 85 tys. zł.

Jak czytamy w projekcie zagospodarowania terenu dla trwającego postępowania:

- Projektuje się podzielenie istniejącego placu zabaw na dwie części. Część południowa będzie funkcjonowała jako plac zabaw a część północna jako siłownia zewnętrzna z mini boiskiem do piłki nożnej. Planuje się montaż nowych urządzeń zabawowych i siłowych, wykonanie ogrodzenia oraz nawierzchni bezpiecznej. Projektowany teren będzie funkcjonował jako miejsce ogólnodostępne dla mieszkańców.

Przeprowadzone mają zostać m. in. następujące działania: demontaż istniejących urządzeń i pozostałych obiektów małej architektury (część do renowacji, część do utylizacji), montaż urządzeń zabawowych i sprawnościowych, wytyczenie i wykonanie boiska na nawierzchni trawiastej, wykonanie nawierzchni bezpiecznej w piasku, wykonanie ogrodzenia, montaż pozostałych obiektów małej architektury (ławek, koszy na śmieci, tablicy regulaminowej), prace wykończeniowe oraz porządkowe.

Kryteria brane pod uwagę w przetargu to cena (60 proc.) i okres gwarancji (40 proc.). Termin składania ofert upływa 29 sierpnia.