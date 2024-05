Rowerowe świętowanie

20 lat temu Polska została państwem członkowskim Unii Europejskiej. W Elblągu z tej okazji odbył się dziś (1 maja) przejazd rowerowy. Zobacz zdjęcia.

- Bardzo lubię jeździć na rowerze, a dzisiaj taka fajna data i dzień wolny od pracy... - mówi o swoim uczestnictwie w rowerowym przejeździe pani Ania. - To ważny dzień, który warto uczcić, wolność, niezależność, przynależność do Europy. Dużo jeżdżę na rowerze, m. in. w "Rowerowej Stolicy Polski", zimą jeżdżę spinningowo – dodaje elblążanka.

- Planujemy dziś spędzić miło, aktywnie czas, ale też uczcić te 20 lat w Unii. Na pewno przez 20 lat jako osobom dużo podróżującym po Europie jest nam łatwiej, nie ma utrudnień na granicach, czujemy się jak w domu. Dzisiaj dopisała ładna pogoda, więc warto wsiąść na te swoje dwa kółka w i pojechać przez miasto w nieco innych okolicznościach niż za kółkiem auta – mówi pan Marek, a towarzyszą mu w wyprawie pani Kasia, pani Stenia i pan Jerzy. Jest z nimi też pies Judy, który w rowerowym koszyku ma nabite jakieś 6 tys. km wypraw.

Rowerzyści wystartowali sprzed Centrum Rekreacji Wodnej Dolinka przy ul. Moniuszki. Planowana trasa przebiegała ulicami Traugutta, Górnośląską, Sienkiewicza, Orzeszkowej, Bema, Żeromskiego, al. Grunwaldzką, al. Tysiąclecia, al. Wyszyńskiego, Warszawską, Stawidłową, Radomską, Trasą Unii Europejskiej, Browarną, Ofiar Sprawy Elbląskiej, Stoczniową, Wałową, Wodną, Rybacką, Stary Rynek. Rajd zakończył się na na ul. Stary Rynek, gdzie otwarto wystawę „20 lat Elbląga w Unii Europejskiej”.

Przypomnijmy, że 1 maja 2004 roku Polska otrzymała pełnoprawne członkostwo w UE wraz z Cyprem, Czechami, Estonią, Litwą, Łotwą, Maltą, Słowacją, Słowenią i Węgrami.

