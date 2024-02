"Stanowili fundament oporu przeciwko okupacji"

Dziś (14 lutego) odbyły się miejskie obchody utworzenia Armii Krajowej. Formacja powstała 82 lata temu. Zobacz zdjęcia.

Obchody rocznicy w Elblągu odbyły się według stałego harmonogramu: odśpiewano hymn, były przemówienia, Apel Pamięci, salwa honorowa oraz złożenie kwiatów pod Pomnikiem Żołnierzy Armii Krajowej i Polskiego Państwa Podziemnego przez poszczególne delegacje.

- Nasze armie zostały rozbite, terytorium zajęte przez państwa sąsiednie, ale naród polski nadal istniał i zdecydował się walczyć o wolną i suwerenną ojczyznę – mówił Ireneusz Ziemniński, prezes elbląskiego koła Niezależnego Związku Armii Krajowej. - W dniu 14 lutego 1942 r. powołana została Armia Krajowa, która scaliła działające od września 1939 r. różne patriotyczne i wojskowe organizacje. Choć była to armia ochotnicza, to postawiono przed nią zadanie obrony wszystkiego, co polskie – mówił Ireneusz Ziemiński. Przypomniał, że Armia Krajowa była największą podziemną armią w całej okupowanej Europie. Jej największą operacją była akcja Burza, która zakończyła się powstaniem warszawskim.

- Organizacja stała się w krótkim czasie fenomenem w skali Europy – mówił o AK Witold Wróblewski, prezydent Elbląga. - W żadnym okupowanym kraju nie funkcjonowała tak dobrze zorganizowana struktura podziemna. Poprzez sabotaż i dywersję działania Armii Krajowej od początku wymierzone były w osłabienie hitlerowskiego okupanta. Niemniej ważna była działalność wywiadowcza. Szacuje się, że z ponad 45 tys. raportów wywiadowczych z okupowanej Europy, które dotarły w czasie wojny do aliantów, ponad 22 tys., czyli blisko 50 proc., pochodziło ze źródeł polskich – zaznaczył włodarz miasta. Mówił też o prześladowaniu żołnierzy podziemia po wojnie przez nowy ustrój po 1945 r.

- Z głębokim szacunkiem patrzymy i z wdzięcznością kierujemy nasze myśli ku bohaterom, którzy w mrocznych czasach II wojny światowej podjęli heroiczną walkę o niepodległość - podkreślał Antoni Czyżyk, przewodniczący Rady Miejskiej. - To niezłomni żołnierze Armii Krajowej stanowili fundament oporu przeciwko okupacji symbolizując ducha patriotyzmu, wolności i ofiary. Dzisiaj, gdy patrzymy wstecz, niech nasza pamięć o nich będzie zawsze żywa. Ich odwaga, determinacja, oddanie sprawie wolnej Polski pozostają dla nas źródłem inspiracji i dumy. Wśród nich byli mężczyźni i kobiety różnych wyznań, przekonań i profesji, którzy zjednoczeni w jednym celu stali się symbolem walki o naszą narodową godność. Armia Krajowa to nie tylko legenda przeszłości, to także dziedzictwo, które nas obowiązuje. Naszym zadaniem jest kultywowanie wartości, które kierowały ich działaniami – przekonywał przewodniczący RM.

Dodajmy, że dwie godziny wcześniej swoje obchody rocznicy utworzenia Armii Krajowej w tym samym miejscu zorganizowali przedstawiciele organizacji prawicowych. - Od dzisiaj do odwołania nie będziemy uczestniczyć w miejskich obchodach różnych rocznic, tylko organizować obchody oddzielnie - poinformował nas jeden z przedstawicieli elbląskiego klubu "Gazety Polskiej".