Młoda skrzydłowa zagra w Starcie

Elbląski Klub Sportowy Start pozyskał trzecią zawodniczkę. Tym samym naszą drużynę od przyszłego sezonu wspomoże młoda skrzydłowa Nikola Szczepanik, która na tej pozycji rywalizować będzie z Aleksandrą Dronzikowską.

Zarząd Startu poinformował już o pozyskaniu rozgrywającej Joanny Gędłek oraz obrotowej Katarina Bojicić. Trwały poszukiwania skrzydłowej i wybór padł na młodą szczypiornistkę z AZS AWF Warszawa.

Nikola Szczepanik urodziła się w 2001 roku w Świebodzicach, ma 175 cm wzrostu. Ostatnie trzy sezony grała w Warszawie, z którym to zespołem w minionym sezonie zajęła szóste miejsce. Skrzydłowa była wiodącą postacią w swojej drużynie, rzuciła siedemdziesiąt trzy bramki w czternastu meczach. 19-latka powoływana była do młodzieżowej i juniorskiej kadry Polski, a w minionym sezonie razem z warszawskim klubem wywalczyła złoty medal mistrzostw Polski juniorek.

Z transferu młodej piłkarki zadowolony jest trener Startu Andrzej Niewrzawa.

- Nikola to podpora reprezentacji młodzieżowej rocznika 2000, doświadczenie zdobywała przez ostatnie trzy lata w I lidze w AZS AWF Warszawa. Znacznie pomogła juniorkom tego klubu w zdobyciu złotego medalu mistrzostw Polski. Mimo młodego wieku cechuje ją dojrzałość, szybkość, dobra technika. Mam nadzieje, że w Starcie rywalizacja pomiędzy Olą Dronzikowską i Nikolą Szczepanik dobrze wpłynie na obie zawodniczki z pożytkiem dla nich i drużyny - powiedział szkoleniowiec.

Z kolei dla samej piłkarki gra w najwyższej klasie rozgrywkowej będzie dużym wyróżnieniem.

- Przyjście do EKS będzie dla mnie nowym doświadczeniem i kolejnym krokiem w mojej sportowej karierze. Gra w superlidze pozwoli mi rozwinąć umiejętności i ciesze się, że poznam świat sportu z zupełnie innej strony. Za cel stawiam sobie przede wszystkim pokazanie się z jak najlepszej strony oraz dołożenie cegiełki do upragnionego medalu. Z zespołu znam Kasię Cygan i Paulinę Stapurewicz, z którymi poznałam się na zgrupowaniu reprezentacji, a resztę drużyny miałam okazję spotkać podczas mojego przyjazdu do Elbląga - powiedziała nowa szczypiornistka Startu.