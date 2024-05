Podziękowania i pożegnania w Starcie

Tradycyjnie na zakończenie kolejnego sezonu zarząd Startu pożegnał zawodniczki, które odchodzą z klubu i podziękował sponsorom, kibicom i sympatykom za wsparcie. Zobacz zdjęcia ze spotkania.

Spotkanie pożegnalne odbyło się na przystani Grupy Wodnej w niedzielne popołudnie (26 maja). Oprócz zawodniczek, sztabu szkoleniowego i zarządu przybyli na nie także kibice i fani piłki ręcznej. Prezes Startu Miłosz Kulawiak podziękował sponsorom za wsparcie, wręczył pamiątkowe zdjęcia i pożegnał zawodniczki opuszczające klub.

- Dziękuje za to, że przyszliście na zakończenie sezonu 2023/2024. Sezonu dla nas dosyć trudnego, zakończonego na miejscu 8. Jesteśmy w gronie dziesięciu najlepszych drużyn w Polsce. Może sportowo nie był ten sezon taki, jakiego oczekiwaliśmy, ale dał nam wiele emocji zarówno tych pozytywnych, jak i negatywnych. Były niespodziewane porażki, ale też fajne zwycięstwa. Były mecze, które przeprawiały mnie o palpitacje serca i jestem z nich dumny, jak np. mecz z Zagłębiem Lubin na wyjeździe. Były też porażki, których się nie spodziewaliśmy i przez które zabrakło punktów. Taki jest sport. Nie zawsze ten lepszy na papierze wygrywa, czasami są niespodzianki. Chciałem wszystkim serdecznie podziękować. Sponsorom za to, że są z nami w tych trudnych czasach. Kibicom, za to że są z nami, nie odwracają się od nas, mimo porażek i miejsca, na którym jesteśmy. Chciałbym bardzo podziękować kadrze trenerskiej i dziewczynom za ten sezon. Były emocje, czy zagramy w barażach czy nie. Oczywiście wszyscy sobie życzyliśmy, żeby ich uniknąć i to się udało. Daliście radę i bardzo się z tego cieszę, nadal jesteśmy w gronie najlepszych drużyn w Polsce. W przyszłym sezonie walczymy dalej, w zmienionym składzie, co jest naturalne - podsumował prezes Startu.

Z zespołu odchodzą: Vitoria Macedo, Moniky Bancilon, Weronika Weber, Nikola Głębocka, Paulina Stapurewicz, Juliane Costa oraz sztab trenerski Filip Sobczyk, Roman Mont i Marta Mont.

Nazwisko nowej trenerki mamy poznać na początku czerwca. Przypomnijmy, że to jest pory ogłoszono transfery: Pauliny Peplińskiej, Karoliny Wicik, Aleksandry Zych oraz Marii Szczepaniak.