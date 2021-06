5 sposobów na zaoszczędzenie pieniędzy podczas robienia zakupów w sieci

Kupowanie przez Internet jest przyjemne, wygodne i zazwyczaj tanie. Czy można jeszcze bardziej obniżyć jego koszt? Okazuje się, że tak. Oto 5 sposobów na oszczędność podczas zakupów online.

W XXI wieku coraz częściej decydujemy się na wspomaganie się Internetem w codziennych sytuacjach. Dotyczy to także zakupów. Sklepy i serwisy internetowe oferują mnóstwo możliwości i posiadają szereg zalet. Nie musimy nawet wstawać z fotela, by nabyć pożądany produkt, a kurier jest w stanie dostarczyć go nam pod same drzwi. Jak się jednak okazuje, wiele osób przepłaca, robiąc zakupy online, nie zdając sobie sprawy z tego, że istnieją sposoby na skuteczne zaoszczędzenie funduszy.

Gdy robimy zakupy online, nie stoimy w kolejkach i nie tracimy cennego czasu. Nie znaczy to jednak, że musimy płacić więcej za tego rodzaju wygodę. Wręcz przeciwnie – kupowanie przez Internet jest pozbawione wielu ukrytych kosztów, a więc może okazać się rozwiązaniem bardziej ekonomicznym niż tradycyjne robienie zakupów. Trzeba tylko wiedzieć, jak znaleźć korzystne oferty.

Jak zaoszczędzić na zakupach online?

1. Kody rabatowe

Kody rabatowe są jednym z popularniejszych działań marketingowych przyciągających klientów. Bardzo często otrzymujemy kody rabatowe na usługi i produkty, jeśli jesteśmy stałymi użytkownikami serwisu. Przykładowo niektóre portale pośredniczące w zamawianiu jedzenia na wynos rozdają swoim klientom elektroniczne kupony, które mogą posłużyć do obniżenia kwoty kolejnego zamówienia.

Nie musimy przeprowadzać żmudnych poszukiwań kodów za każdym razem, gdy chcemy kupić coś online. Istnieją specjalne dodatki do przeglądarek, które automatycznie wyszukują kody rabatowe dostępne na odwiedzanych przez nas witrynach. Jeśli możemy skorzystać ze zniżki na danym portalu – zostaniemy powiadomieni o tym przez wtyczkę. W Internecie znajdziemy także strony gromadzące kody promocyjne do wykorzystania w popularnych sklepach.

2. Wirtualna sieć prywatna

Korzystanie z VPN zazwyczaj kojarzy się z anonimowością, ale mało kto wie, że łączenie się z siecią przez tę usługę to także sposób na zaoszczędzenie pieniędzy. Co to VPN? Rozwinięciem skrótu jest wirtualna sieć prywatna. Gdy łączymy się z Internetem za pośrednictwem takiej sieci, możemy ukryć naszą prawdziwą lokalizację przed właścicielem odwiedzanej przez nas witryny. Upraszczając – odwiedzamy stronę internetową, będąc w Polsce, a jej właściciel widzi nasz adres IP jako pochodzący z innego kraju.

Co ma ukrywanie lokalizacji do zakupów online? Jak się okazuje, ceny wielu produktów i usług zależą od miejsca przebywania kupującego. Dobrym przykładem są bilety lotnicze. Koszt tego samego połączenia może wynosić nawet kilkaset złotych więcej dla nas niż dla kogoś, kto kupuje bilet przez Internet, będąc w innym kraju. Podobne sytuacje nierzadko dotyczą także artykułów elektronicznych.

3. Darmowe dostawy

Zazwyczaj robienie zakupów przez Internet wiąże się z koniecznością opłacenia przesyłki. W zależności od rodzaju dostawy, opłata może wynosić od kilku do kilkunastu złotych. Większość sklepów internetowych oferuje jednak darmową wysyłkę produktów od określonej kwoty zamówienia. Warto więc rozważyć zrobienie większych zakupów w jednym sklepie.

Niektóre portale zakupowe oferują wykupienie abonamentu, który zapewnia darmowe dostawy. Miesięczny koszt często wynosi tyle samo, co opłacenie przesyłek przy kilku zamówieniach – warto rozważyć tę opcję, jeśli często robimy spore zakupy na jednym portalu.

4. Zamówienia grupowe

Wcześniej wspomniane robienie dużych zakupów w jednym sklepie jest korzystne ze względu na brak kosztów dostawy, ale nie zawsze mamy potrzebę wydawać 100 czy 200 zł – nie ma sensu kupować niepotrzebnych rzeczy. Możemy jednak zapytać znajomych i rodzinę, czy nie chcieliby dołączyć swoich zakupów w danym sklepie do naszego zamówienia. Dzięki temu prawdopodobnie osiągniemy minimalną kwotę potrzebną do skorzystania z darmowej dostawy. Niektóre sklepy przyznają także dodatkowe rabaty klientom, którzy realizują duże zamówienia.

5. Kupowanie w pobliskich sklepach

Większość sklepów zajmujących się sprzedażą produktów wielkogabarytowych (na przykład mebli) nalicza koszty dostawy w zależności od tego, gdzie znajduje się kupujący. Jeśli kupujemy na przykład kanapę w sklepie, który znajduje się 100 km od nas – zapłacimy za dostawę więcej niż w przypadku punktu oddalonego od nas tylko o 20 km. Z tego względu warto korzystać z usług lokalnych przedsiębiorstw, gdy nabywa się przedmioty o dużych rozmiarach.