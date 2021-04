6 trików na więcej miejsca w małej kuchni

Wyposażyć kuchnię swoich marzeń oznacza stworzyć miejsce dla codziennego życia, jakim naprawdę jest. Bez względu na to, czy z radością przygotowujecie trzydaniowe obiady, czy jednak dajecie pierwszeństwo szybkim i prostym potrawom, im więcej miejsca macie, tym lepiej. Przeczytajcie nasze porady, które nawet w najmniejszych metrażach pomogą uzyskać więcej przestrzeni dla Waszej sztuki kulinarnej.

Postawcie na praktyczne urządzenia

Wybór właściwych urządzeń pełni kluczową rolę w małych kuchniach. W tym przypadku nawet nie tyle chodzi o jakość, co o wielkość. Idealnym wyborem są małe czajniki, mini piekarniki wolnostojące, które zmieszczą się na blacie kuchennym lub przenośne płyty grzewcze. Kuchnia bez wielkich urządzeń wygląda bardziej elegancko i schludnie. Jeśli często gotujecie, rozważcie zakup wielofunkcyjnego robota kuchennego, który stanie się waszą prawą ręką w krojeniu, siekaniu i mieszaniu.

Zorganizujcie dodatkową przestrzeń

Wasz aneks kuchenny składa się wyłącznie z jednego blatu ze zlewem? Kuchenny wózek do serwowania może okazać się w tej sytuacji nieocenionym pomocnikiem. Zaoferuje Wam nie tylko miejsce do przechowywania, ale przede wszystkim dodatkowe miejsce do pracy, które możecie umiejscowić dokładnie tam, gdzie najbardziej go potrzebujecie.

Tip: Wózki do serwowania, urządzenia kuchenne, organizery - w skrócie wszystko, czego potrzebujecie do wygodnego gotowania możecie znaleźć w jednym miejscu, na FAVI.pl.

Wykorzystajcie każdy centymetr

Największym minusem małych kuchni jest niedostatek miejsca do przechowywania. A przecież wystarczy tylko wyposażyć je we właściwy sposób, aby w czasie gotowania mieć wszystko pod ręką. Wykorzystajcie miejsce pod szafkami wiszącymi i powieście tam organizery na naczynia kuchenne, noże lub zioła. Zarówno praktycznym, jak i stylowym rozwiązaniem okażą się listwy magnetyczne lub klasyczne haczyki. W tych najmniejszych kuchniach możecie przymocować do ściany nawet ociekacz na naczynia.

Zyskajcie dodatkowe miejsce do przechowywania

Wykorzystajcie mądrze nie tylko miejsce pod szafkami wiszącymi, ale również nad nimi i zaopatrzcie się w praktyczne pojemniki do przechowywania. Nie tylko pomogą Wam utrzymać porządek w kuchni, a te z designerskimi motywami dodatkowo ją udekorują. Do pudeł możecie schować blachy do pieczenia, wszystkie naczynia, których nie używacie tak często, a nawet produkty spożywcze z długim terminem przydatności.

Przyświećcie swoim kulinarnym eksperymentom

Właściwe oświetlenie mieszkania to podstawa, a w kuchni zasada ta sprawdza się podwójnie. Taśmy LED są praktycznie niewidoczne i oświetlą dokładnie te miejsca, których potrzebujecie, nie zabierając miejsca w kuchni. Instalujcie je nie tylko na meble kuchenne, ale również do szafek i szuflad, gdzie są szczególnie przydatne.

Dobierzcie sobie stół na miarę

Doskonały mebel do małej kuchni? Dopasowany stół z możliwością rozkładania. Możecie rozłożyć do i ugościć całą swoją rodzinę, po czym równie łatwo przywrócić go do poprzedniego rozmiaru.