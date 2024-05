 Agencja SXO - jak wybrać, czym jest SXO i ile kosztuje?

W dynamicznym świecie marketingu internetowego, gdzie trendy zmieniają się szybciej niż liście na jesieni, pojawił się nowy gracz, który zrewolucjonizował podejście do optymalizacji stron internetowych. Mowa o agencjach SXO, które łączą w sobie najlepsze praktyki SEO (Search Engine Optimization) i UX (User Experience), tworząc unikalną strategię, która stawia użytkownika w centrum uwagi.

Co to jest SXO?

SXO, czyli Search Experience Optimization, to holistyczne podejście do optymalizacji stron internetowych, które koncentruje się na zapewnieniu użytkownikom najlepszych możliwych doświadczeń podczas wyszukiwania i interakcji ze stroną. W praktyce oznacza to połączenie działań z zakresu SEO, mających na celu poprawę widoczności strony w wynikach wyszukiwania, z działaniami UX, które skupiają się na poprawie użyteczności, nawigacji i ogólnej satysfakcji użytkowników ze strony.

Czym się różni agencja SXO od agencji SEO i SEM?

Choć agencje SXO, SEO i SEM mają wspólny cel, jakim jest zwiększenie ruchu na stronie internetowej, różnią się one w podejściu i stosowanych metodach.

Agencja SEO: Skupia się przede wszystkim na technicznych aspektach optymalizacji strony, takich jak optymalizacja kodu, struktury strony, słów kluczowych i linków zwrotnych. Celem jest osiągnięcie jak najwyższej pozycji w wynikach organicznych wyszukiwarek.

Agencja SEM: Specjalizuje się w płatnych kampaniach reklamowych w wyszukiwarkach (np. Google Ads) oraz w mediach społecznościowych. Celem jest szybkie zwiększenie ruchu na stronie poprzez płatne reklamy.

agencja SXO

Łączy w sobie elementy SEO i UX, skupiając się zarówno na technicznych aspektach optymalizacji, jak i na poprawie doświadczeń użytkowników. Celem jest nie tylko osiągnięcie wysokich pozycji w wynikach wyszukiwania, ale także zwiększenie zaangażowania użytkowników, czasu spędzonego na stronie i konwersji.

Dlaczego SXO jest ważne?

W ostatnich latach algorytmy wyszukiwarek, takie jak Google, stały się bardziej wyrafinowane i zaczęły brać pod uwagę nie tylko techniczne aspekty strony, ale także to, jak użytkownicy wchodzą z nią w interakcję. Czynniki takie jak czas spędzony na stronie, współczynnik odrzuceń, liczba kliknięć w wyniki wyszukiwania i ogólna satysfakcja użytkowników mają coraz większy wpływ na pozycję strony w wynikach wyszukiwania.

Dlatego też podejście SXO staje się coraz bardziej istotne. Strony, które są dobrze zoptymalizowane pod kątem wyszukiwarek, ale oferują słabe doświadczenia użytkownikom, mogą mieć trudności z utrzymaniem wysokich pozycji w wynikach wyszukiwania. Z kolei strony, które zapewniają doskonałe doświadczenia użytkownikom, ale nie są dobrze zoptymalizowane pod kątem wyszukiwarek, mogą mieć trudności z przyciągnięciem ruchu organicznego.

Jak działa agencja SXO?

Agencja SXO zazwyczaj rozpoczyna współpracę od przeprowadzenia szczegółowego audytu strony internetowej, który obejmuje zarówno analizę techniczną SEO, jak i analizę UX. Na podstawie wyników audytu agencja opracowuje kompleksową strategię SXO, która uwzględnia zarówno działania z zakresu SEO, jak i UX.

Działania SEO mogą obejmować:

Optymalizację techniczną strony (np. poprawę szybkości ładowania, optymalizację kodu)

Optymalizację treści (np. dobór odpowiednich słów kluczowych, tworzenie wartościowych treści)

Budowanie linków zwrotnych (pozyskiwanie linków z innych stron internetowych)

Monitorowanie pozycji strony w wynikach wyszukiwania i raportowanie wyników

Działania UX mogą obejmować:

Analizę zachowań użytkowników na stronie (np. za pomocą map cieplnych, nagrań sesji)

Projektowanie intuicyjnej nawigacji i struktury strony

Optymalizację treści pod kątem czytelności i łatwości przyswajania

Testowanie A/B różnych wersji strony w celu znalezienia najlepszych rozwiązań

Ile kosztuje SXO?

Koszt usług agencji SXO może się znacznie różnić w zależności od wielu czynników, takich jak:

Wielkość i złożoność strony internetowej: Im większa i bardziej złożona strona, tym więcej pracy będzie wymagała optymalizacja, co przełoży się na wyższe koszty.

Zakres usług: Cena będzie zależeć od tego, jakie usługi SXO są potrzebne. Czy potrzebujesz tylko audytu SXO, czy kompleksowej optymalizacji, która obejmuje również projektowanie UX i testy A/B?

Doświadczenie agencji: Bardziej doświadczone agencje zazwyczaj pobierają wyższe stawki, ale ich wiedza i umiejętności mogą przynieść lepsze rezultaty.

W Polsce ceny za usługi agencji SXO zaczynają się od około 2000 zł miesięcznie za podstawowy pakiet usług. Bardziej kompleksowe pakiety mogą kosztować nawet kilkanaście tysięcy złotych miesięcznie.

Podsumowanie

Agencje SXO to nowy trend w marketingu internetowym, który zyskuje na popularności dzięki holistycznemu podejściu do optymalizacji stron internetowych. Łącząc w sobie najlepsze praktyki SEO i UX, agencje SXO pomagają swoim klientom osiągnąć wysokie pozycje w wynikach wyszukiwania, jednocześnie zapewniając użytkownikom najlepsze możliwe doświadczenia.

Jeśli zależy Ci na tym, aby Twoja strona internetowa była nie tylko widoczna w Google, ale także przyjazna dla użytkowników, warto rozważyć współpracę z agencją SXO.

