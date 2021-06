Bajkowe torty na każdą okazję

Tutaj każdy, nawet najbardziej wyszukany pomysł, potrafią przekuć w słodki przysmak. Ich torty królują na stołach nie tylko w Elblągu, ale Trójmieście i regionie, a candy bary są atrakcją wesel, urodzin, czy firmowych imprez. "Bajkowe torty" są gwarancją najlepszej jakości składników, oryginalnego smaku oraz kompozycji. Obejrzyj zdjęcia.

W "Bajkowych tortach" zamówisz niepowtarzalny tort na każdą okazję: urodziny, imieniny, jubileusz, rocznicę ślubu, pierwszą komunię świętą, a także na imprezę firmową, spotkanie rodzinne, wieczór panieński, czy nawet na parapetówkę. Oczywiście królem wśród tortów jest ten weselny. - W pierwszej kolejności zapraszamy państwa młodych na degustację. Na tę okazję wykonujemy małe tortowe kompozycje, w kilku smakach do wyboru. Przy pierwszym spotkaniu z klientami omawiamy wzór i wybieramy zdobienie tortu - mówi Marlena Doroś, współwłaścicielka firmy "Bajkowe torty".

Torty powstają z najlepszych i wyłącznie naturalnych składników. Smaków do wyboru jest kilkanaście. - Nasze wyroby są niepowtarzalne, oryginalne, a przy ich produkcji ogranicza nas jedynie wyobraźnia. Możemy wykonać praktycznie każdy tort, którzy wymarzą sobie młodzi. Ważne jest również to, że wszystkie prace przy naszych tortach wykonujemy ręcznie - zaznacza Marlena Doroś.

Specjalnością firmy jest również candy bar, czyli słodki stół. On z pewnością podbije serca wszystkich weselnych gości, nie tylko tych najmłodszych. Może być on również doskonałą atrakcją urodzin, pierwszej komunii, czy firmowej imprezy. Candy bar łączy smak najlepszych wyrobów cukierniczych z pięknymi, eleganckimi dekoracjami.

- Kolorystykę i motyw przewodni słodkiego stołu dobieramy indywidualnie do organizowanego przedsięwzięcia oraz do oczekiwań naszych klientów. Jego dekoracja jest spójna z motywem przewodnim wesela, czy przyjęcia i estetyką nawiązuje do całości dekoracji, więc na przykład, jeśli sala jest w bieli i zieleni to wszystkie słodkości w candy barze są również w tej tonacji. Słodki stół jest jednocześnie osobną atrakcją przyjęcia, jak i elementem jego całości - mówi Marlena Doroś.

Jakie słodkości mogą znaleźć goście w candy barze?

- O tym oczywiście decyduje klient i każdy szczegół omawiamy z nim już podczas przyjmowania zamówienia. Wszystkie słodycze są wykonane z naturalnych, wysokiej jakości składników. Nasza oferta jest bardzo bogata: monoporcje w błyszczącej polewie, różnego rodzaju babeczki, popsy, które są teraz bardzo popularne, czy ice popsy. Dla tradycjonalistów mamy również do wyboru ciasta. O każdy, perfekcyjny, szczegół słodkich dekoracji dba Katarzyna Chudy, moja wspólniczka – podkreśla Marlena Doroś.

Warto podkreślić, że ekipa "Bajkowych tortów" prowadzi również szkolenia cukiernicze w całej Polsce. - Pokazujemy i uczymy, jak prawidłowo wykonać torty - kolosy, niekiedy mają one nawet sześć pięter i przygotowane są na ponad 250 porcji - dodaje pani Marlena.

Bajkowe Torty znajdziesz na Facebooku,

Zamówienia można również składać pod numerem: 501 086 623.

Informacji można również zasięgnąć drogą mailową: bajkowetortyelblag@gmail.com

www.cake-me.pl

---artykuł promocyjny---