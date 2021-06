Basen ogrodowy idealnym rozwiązaniem na upalne dni!

Każdego roku, gdy zbliża się lato wiele osób, podejmuje decyzję o zakupie przydatnego produktu, jakim jest basen ogrodowy. Bardzo wysokie temperatury latem sprawiają, że coraz więcej osób szuka różnorakich sposobów na ochłodę. Jednym z bardziej skutecznych sposobów radzenia sobie z wysokimi temperaturami jest przyjemna kąpiel w basenie ogrodowym.

Baseny ogrodowe - czym się kierować przy wyborze?

Decydując się na zakup basenu ogrodowego, warto przed podjęciem decyzji, zapoznać się z ofertą cenową oraz rodzajami basenów dostępnych na rynku. To jaki model kupić i jakiego producenta wybrać to ważna decyzje, jednak należy zwrócić uwagę na wielkość i głębokość basenu.

Dmuchane baseny ogrodowe - jeśli mamy małe dzieci lepszym rozwiązaniem będzie zakup małego basenu dmuchanego. W zależności od wieku naszych pociech, a co za tym idzie od wzrostu, wybierzmy wysokość basenu adekwatną do wielkości dzieci. Z biegiem czasu, jak dzieci podrosną, możemy mały basen sprzedać w Internecie, a w jego miejsce kupić duży basen ogrodowy stelażowy lub rozporowy.

Basen stelażowy czy rozporowy?

Najbardziej popularnymi sezonowymi basenami ogrodowymi są baseny stelażowe oraz rozporowe. Basen stelażowy wymaga specjalnej konstrukcji, na której opiera się zbiornik z wodą. Dlatego czas jego rozłożenia jest nieco dłuższy i bardziej skomplikowany.

Wiele osób uważa jednak basen stelażowy za bardziej wytrzymały.

Basen rozporowy zawdzięcza swoją stabilność wodzie. Woda, napierając na ściany basenu, sprawia, że cała konstrukcja zyskuje stabilność.

Baseny rozporowe są nieco łatwiejsze i szybsze w montażu.

Wystarczy napompować specjalny rękaw znajdujący się na górze ścianek i zacząć lać wodę. Tak jak wcześniej pisaliśmy, niezależnie od wyboru basenu, warto dopasować jego rozmiar oraz głębokość do wieku użytkowników. Zbyt duży i głęboki basen może okazać się fatalnym pomysłem przy małych dzieciach. Należy również wziąć pod uwagę pojemność basenu, która ma wpływ na ilość wody, którą musimy ja jesień wylać, by schować basen na zimę. Basen ogrodowy może być znakomitym sposobem na ochłodę w upalne letnie dni. Warto jednak zawsze odpowiedzialnie podchodzić do tematu i nadzorować zabawy dzieci w basenie. By wybrać basen właściwy do naszego ogrodu, przed zakupem weźmy pod uwagę również koszt utrzymania czystej i ciepłej wody basenowej. Sklep internetowy może nam coś doradzić, ale ta właściwa i ostateczna decyzja o zakupie basenu, który stanie w naszym ogrodzie należy do nas.

