 Co zobaczyć podczas urlopu w stolicy Anglii? 12 największych atrakcji Londynu

Londyn to jedno z najbardziej fascynujących miast świata. Stolica Anglii jest pełna niezwykłych atrakcji, od Pałacu Buckingham i możliwości podejrzenia rodziny królewskiej, przez oszałamiające swoimi zbiorami British Museum, aż po magiczny świat Harry'ego Pottera z szansą na odwiedzenie planu filmowego czy „wjechanie w ścianę” na King’s Cross, aby dostać się na peron 9 i ¾. Sprawdź, które z atrakcji Londynu musisz zobaczyć podczas urlopu w stolicy Anglii.

Dlaczego warto wybrać się do Londynu?

Londyn to nie tylko miejsce z bogatą historią, ale także centrum kultury, sztuki i nowoczesności. Odwiedzisz tu światowej klasy muzea, zwiedzisz zabytkowe budowle i zobaczysz miejsca związane z filmowymi przygodami. To miasto tętniące życiem, które wciąż zaskakuje i inspiruje. Stolica Anglii to miejsce, gdzie trzeba napić się czarnej parzonej herbaty, skosztować fish & chips oraz zanurzyć się w barową kulturę, degustując lokalne piwo. Co najlepsze, takiej wycieczki nie trzeba organizować samodzielnie, bo city break do Londynu z planem zwiedzania uwzględniającym najważniejsze atrakcje zarezerwujesz w polskich biurach podróży, m.in. wybierając się na urlop w Londynie z ITAKĄ.

Urlop w Londynie. 12 atrakcji, których nie możesz przegapić

W Londynie jest całe mnóstwo świetnych atrakcji, dlatego zanim tu przylecisz, zaplanuj miejsca, które chcesz zobaczyć. Na liście tych, których nie można przegapić, uwzględnij te, wymienione niżej.

British Museum z ogromnymi zbiorami sztuki i artefaktów, które przeniosą Cię w historyczną podróż przez różne epoki i kultury. Tower of London – historyczny zamek, w którym przechowywane były klejnoty koronne. Był też świadkiem wielu ważnych wydarzeń, dlatego to prawdziwy skarb dla miłośników historii. Tower Bridge – wiszący most nad Tamizą i jeden z symboli Londynu oferuje piękne widoki na miasto z perspektywy rzeki. Buckingham Palace – to oficjalna rezydencja brytyjskiej rodziny królewskiej. Koniecznie poświęć chwilę, by zobaczyć uroczystą zmianę warty. Kto wie, być może spotkasz też któregoś z „Royalsów”. Pałac Westminsterski i Big Ben – te dwa symbole Londynu położone nad Tamizą to miejsca, których nie możesz przegapić. Koniecznie zrób sobie zdjęcie z najsłynniejszym zabytkiem Londynu i zobacz budynek, w którym obraduje parlament Zjednoczonego Królestwa. London Eye – wielkie koło widokowe nad Tamizą, oferujące niesamowite widoki na miasto. Idealne miejsce na romantyczną przejażdżkę we dwoje o zachodzie słońca. The Shard – najwyższy wieżowiec w Europie, z którego możesz podziwiać imponującą panoramę Londynu. To doskonałe miejsce dla tych, którzy lubią podziwiać miasto z góry. Tate Modern – muzeum sztuki nowoczesnej, które znajduje się w dawnym budynku elektrowni. Wizyta tutaj to prawdziwa uczta dla miłośników międzynarodowej sztuki nowoczesnej i współczesnej sztuki Wielkiej Brytanii. National Gallery– znajdująca się na Trafalgar Square galeria sztuki z bogatą kolekcją obrazów światowej sławy twórców. Hyde Park – jeden z największych parków w Londynie, idealny na spacer, piknik i odpoczynek od miejskiego zgiełku, a także skorzystanie z kącika mówców, z którego zasłynął. To miejsce to prawdziwa oaza spokoju w sercu tętniącego życiem miasta. Rejs po Tamizie – zobacz miasto i jego najważniejsze zabytki z zupełnie innej perspektywy, podziwiając je z pokładu łodzi, płynąc niespiesznie po Tamizie. Magiczny świat Harry’ego Pottera – przenieś się do świata czarów i magii, wkrocz na peron 9 i ¾ na King’s Cross, wybierz się na wycieczkę do studia Warner Bros, by zobaczyć, jak powstawały filmy o przygodach młodego czarodzieja i przejedź się ekspresem do Hogwartu. To prawdziwa gratka dla miłośników książek J.K. Rowling i filmów na podstawie jej książek.

Londyn to miasto, które nie przestaje zachwycać. Od bogatej historii po nowoczesność – na każdym kroku odkryjesz tu niesamowite miejsca. Te 12 atrakcji to jedynie wierzchołek góry lodowej! Odkryj Londyn i zanurz się w niepowtarzalnym klimacie tego miasta.

