Czego możemy spodziewać się po Euro 2020?

Turniej finałowy Mistrzostw Europy w piłce nożnej zbliża się wielkimi krokami. Jak zaprezentują się Polacy? Kto może zostać objawieniem, a kto największym przegranym? Komu przypadnie tytuł króla strzelców?

Które ekipy są faworytami Euro 2020?

Spośród 24 drużyn, które zapewniły sobie udział w finałach, wyłonić możemy co najmniej kilku faworytów. Do największych z nich zaliczyć można chociażby reprezentację Belgii. Na obecną chwilę Czerwone Diabły to liderzy rankingu FIFA. W składzie reprezentacji znajdują się zawodnicy, którzy na co dzień grają w topowych europejskich klubach. Niekwestionowaną gwiazdą w tej kadrze jest bez wątpienia Kevin De Bruyne. 29-latek odpowiedzialny jest za kreowanie gry w ofensywie. Gracz Manchesteru City należy do światowego topu pomocników. Ważnym ogniwem tej reprezentacji jest także Romelu Lukaku, który jeśli złapie odpowiednią formę, będzie niesamowicie groźny dla bramkarzy drużyn rywali i może pokusić się o koronę króla strzelców. Bukmacherzy internetowi stawiają go właśnie w roli jednego z faworytów do powalczenia o miano najlepszego strzelca Mistrzostw Europy.

Groźna będzie również reprezentacja Anglii. Spoglądając w metrykę wyspiarzy, zauważyć można niesamowicie niską średnią wieku zawodników. Siłą tej drużyny jest młodość, większość obecnych reprezentantów oscyluje wiekiem w granicach 25 lat lub mniej. Piłkarze grający na co dzień w topowych angielskich klubach przyzwyczaili się już do meczów o stawkę i wielki turniej nie powinien zrobić na nich wrażenia. Jeśli gra będzie układać się po myśli Anglików, wielkie szanse na koronę króla strzelców będzie miał Harry Kane. Kapitan Synów Albionu do tej pory zdobył już 32 bramki w zaledwie 47 występach w reprezentacji.

Nie można zapominać o reprezentacji Francji. Trójkolorowi przystępują do Euro 2020 jako srebrni medaliści poprzednich finałów. Ekipa Didiera Deschampsa zajmuje obecnie 2 miejsce w rankingu FIFA. Siłą tego zespołu jest przede wszystkim zgranie. Deschamps już od pewnego czasu utrzymuje stały trzon reprezentacji, wprowadzając tylko pojedynczych nowych graczy. Na końcowy wynik Francuzów ogromny wpływ może mieć postawa Kyliana Mbappe. Jeśli napastnik PSG będzie w optymalnej formie sam może przesądzać o losach wielu spotkań.

Dla reprezentacji Polski będzie to 3 kolejny turniej mistrzowski z rzędu. Trzon reprezentacji pozostał ten sam, więc zawodnicy zdobyli już niezbędne doświadczenie. Coraz więcej zawodników zaczyna odgrywać większe role w swoich klubach. To w połączeniu z formą Roberta Lewandowskiego sprawić może, że podopieczni Paulo Sousy mogą pokusić się o niespodziankę. Sukcesem będzie powtórzenie wyniku z Euro 2016, kiedy to w ćwierćfinale walczyliśmy jak równy z równym z późniejszymi mistrzami - Portugalczykami, ulegając dopiero po serii rzutów karnych.

Do grona drużyn, które sprawić mogą niespodziankę oprócz reprezentacji Polski, zaliczyć można reprezentacje Walii, Danii czy Szwecji.