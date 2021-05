Czy można wziąć pożyczkę mając złą historię kredytową?

W dzisiejszych czasach naprawdę spory procent społeczeństwa jest w jakiś sposób zadłużony - czy to mając kredyt hipoteczny, czy też konsumpcyjny - a najczęściej mając oba te kredyty. Niestety, czasami ciężko jest na czas spłacić ratę kredytu - zdarza się to najlepszym. Jednak takie zachowanie jest karane, może nie dosłownie, ale w pewnym sensie - zostaje z nami, jako zła historia kredytowa. Niestety zła historia kredytowa może negatywnie odbić się na późniejsze, złożone wnioski kredytowe i przez nią możesz nie dostać pożyczki w banku. Czy są jakieś instytucje, które pozwolą ci na pożyczenie pieniędzy nawet wtedy, gdy masz złą historię kredytową?

Czy można wziąć pożyczkę, gdy jest się zadłużonym?

Wiele osób zastanawia się nad tym, czy jest możliwym wzięcie pożyczki gdy jest się zadłużonym. Czy pożyczki ze złą historią kredytową w ogóle są praktykowane. Czy mając komornika na głowie, można myśleć jeszcze o wzięciu kolejnej pożyczki? Wychodzi na to, że tak - są takie firmy, w których będziesz w stanie wziąć dodatkową pożyczkę, nawet jeżeli komornik w jakiś sposób wszedł ci na konto. Ogromną zaletą jest to, że wiele z tych pożyczek można spłacać nawet do kiludziesięciu miesięcy, dzięki czemu ich raty nie są wygórowane. Ponadto, w zależności od firmy, z której weźmiesz pożyczkę, masz do wyboru kwoty zaczynające się od kilkuset a kończące nawet do kilkunastu tysięcy złotych, które możesz pożyczyć przy pierwszej pożyczce.

Gdzie można wziąć pożyczkę, jeżeli ma się złą historię kredytową?

Wbrew pozorom jest wiele firm, które oferują chwilówki nawet dla osób zadłużonych, które są na celowniku komornika. Pożyczki dla zadłużonych oferują zarówno znane w całej Polsce firmy, jak i te mniej znane. Zanim się jednak weźmie tego rodzaju chwilówkę, warto przeanalizować wszystkie dostępne opcje - dzięki temu będzie można wybrać taką z nich, która jest dla nas najbardziej odpowiednia pod wszystkimi względami.

Gdzie można porównać ze sobą oferty pożyczek dla zadłużonych?

Jeżeli nie chcesz wchodzić na stronę każdego pożyczkodawcy z osobna, aby zrobić analizę wszystkich z nich, to z pewnością zastanawiasz się, gdzie znajdziesz wszystkie informacje podane na tacy. Dobrym miejscem do analizy na pewno będzie strona https://www.czerwona-skarbonka.pl/pozyczka-z-komornikiem-dla-zadluzonych/, na której dowiesz się wszystkiego o dużej ilości pożyczkodawców, którzy udzielają pożyczek dla zadłużonych.

--- art. sponsorowany ---