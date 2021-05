Dlaczego warto zamówić dietetyczny catering pudełkowy Mniam Mniam Fit w Elblągu?

W Elblągu mamy możliwość zamówienia dietetycznego cateringu pudełkowego od wielu firm, które działają w tej branży gastronomicznej. Jednak warto dokładnie przeanalizować wszystkie oferty a także zapoznać się w ofertą elbląskiej marki premium Mniam Mniam Fit Catering Dietetyczny. Zobacz zdjęcia.

Elblążanie chętnie korzystają z możliwości, jakie daje zamówienie dietetycznego cateringu pudełkowego. W ten sposób, odpowiednie zbilansowane posiłki, skomponowane pod konkretne wymagania klienta, trafiają wprost pod drzwi.

Teoretycznie takie posiłki powinny być świeże i dość szybko trafić do zamawiającego. Niestety, większość firm cateringowych operujących na terenie Elbląga nie ma swoje siedziby w naszym mieście. Są oddalone nawet o kilkadziesiąt kilometrów.

Co to oznacza? Przede wszystkim dłuższy transport do odbiorców z Elbląga ma swoje odbicie w świeżości dostarczanych posiłków. Siedziba firmy znajduje się w dużej odległości od naszego miejsca zamieszkania czy pracy – mamy więc utrudniony kontakt z firmą.

Dlaczego warto zainteresować się ofertą dietetycznego cateringu pudełkowego Mniam Mniam Fit w Elblągu?

Przede wszystkim to marka premium – a to oznacza, że nie idziemy na żadne kompromisy w przygotowywaniu naszych posiłków. Do ich tworzenia wykorzystujemy tylko najlepszej jakości, najświeższych produktów spożywczych – jesz tylko to co natura dała nam najlepszego.

Poznaj ofertę naszego pudełkowego cateringu dietetycznego:

Oto kilka kolejnych i ważnych argumentów.

Szybka dostawa

Mniam Mniam Fit Catering Dietetyczny mieści się w Elblągu. To oznacza, że zamówione posiłki na dany dzień przygotowywane są w nocy poprzedzającej dzień dostaw. Kurierzy zaczynają rozwozić posiłki już od godziny 1 w nocy, do godziny 8.00. Zawsze więc dostajecie świeże posiłki i chrupiące pieczywo.

Sprawdź, gdzie i jak dostarczamy dietetyczny catering pudełkowy w Elblągu.

Świeżość produktów

Dzięki temu, że Mniam Mniam Fit Catering Dietetyczny w Elblągu działa na miejscu, możemy kupować wszystkie potrzebne produkty spożywcze na bieżąco u lokalnych dostawców – są zawsze świeże i najwyższej jakości. O ich jakość dbają nie tylko nasi wykwalifikowani kucharze, ale również dietetyk i właściciele firmy. Tu nie ma mowy o żadnych kompromisach – ma być zdrowo, świeżo i smacznie. Potrzebne produkty zawsze kupujemy od lokalnych dostawców i producentów.

Konsultacje z dietetykiem – próbny zestaw

Zamawiając konkretne diety w firmie Mniam Mniam Fit Catering Dietetyczny w Elblągu nie musicie testować konkretnych rozwiązań na zasadzie metody prób i błędów. Nasz dietetyk zawsze służy pomocą i radą – udzieli odpowiednich konsultacji i pomoże wybrać odpowiednią dietę pudełkową dla każdego klienta.

Ponadto nie trzeba od razu zamawiać cateringu pudełkowego na dłuższy okres. W Mniam Mniam Fit Catering Dietetyczny można teraz zamówić posiłki na jeden dzień. Takie rozwiązanie pomoże „posmakować” i wypróbować naszą ofertę. Oferujemy takie jednodniowe rozwiązanie, ponieważ jesteśmy pewni, że nasze posiłki są nie tylko świeże, zdrowe, dietetyczne, ale przede wszystkim smaczne.

Własna kuchnia

Mniam Mniam Fit Catering Dietetyczny w Elblągu to nie tylko biuro do składania zamówień i zlecanie przygotowania posiłków firmie zewnętrznej. Kontrolujemy cały proces przygotowywania pudełkowego cateringu dietetycznego. Ponieważ posiadamy własną, doskonale wyposażoną i spełniającą wszystkie wyśrubowane normy kuchnię (w budynku Przedszkola i Żłobka Mały Europejczyk w Elblągu) więc mamy pełną kontrolę nad przygotowywaniem posiłków. Od ustalenia menu, zakupu świeżych i zdrowych produktów spożywczych, przygotowania posiłków, po ich pakowanie i dostarczenie finalnie do klienta. Takie możliwości zapewnia nam posiadanie własnej, doskonale zorganizowanej kuchni.

Doskonali kucharze

Mniam Mniam Fit Catering Dietetyczny w Elblągu to przede wszystkim doświadczony zespół kucharzy, którzy w swoim dorobku zawodowym mają pracę w renomowanych restauracjach w Warszawie i Trójmieście. Posiadanie tak doświadczonych kucharzy powoduje, że o naszym cateringu można mówić jako o restauracyjnym. Co to oznacza? Nie tylko nasze posiłki są zdrowe, świeże i dietetyczna, ale przede wszystkim smaczne. Nasze dania cechują się przygotowaniem i przyrządzaniem niczym nie odbiegające od dań zamawianych w najlepszych restauracjach.

Doświadczenie w żywieniu dzieci

Mniam Mniam Fit Catering Dietetyczny w Elblągu powstał na bazie kuchni Przedszkola i Żłobka Mały Europejczyk w Elblągu – najlepszej tego typu niepublicznej placówki w kraju. Mały Europejczyk posiada dużą oraz doskonale wyposażoną kuchnię wraz ze wszystkimi wymaganymi certyfikatami żywienia zbiorowego. To powoduje, że dzieci w przedszkolu i żłobku jedzą dania świeże, zdrowe i pyszne. Ta idea przyświeca nam również w firmie Mniam Mniam Fit Catering Dietetyczny w Elblągu. Posiadając długoletnie doświadczenie w żywieniu dzieci – najbardziej wymagających klientów – możemy sprostać również każdemu kulinarnemu wyzwaniu.

Jeżeli chcesz zamówić dietetyczny catering pudełkowy Mniam Mniam Fit Catering Dietetyczny w Elblągu możesz skorzystać z naszego wygodnego formularza zamówień na stronie internetowej:

Pamiętaj, że możesz teraz zamówić również dietę jednodniową – na spróbowanie.

Jeżeli chcesz skontaktować się z naszym dietetykiem zadzwoń na numer telefonu: 517 347 015 lub wyślij pytania na adres e-mai: dietetyk.mniammniam@gmail.com

