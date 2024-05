Do biegu, gotowi... zadowoleni!

Wraz z wiosną na dobre rozkręca się kalendarz imprez biegowych w kraju. Entuzjaści biegania, zarówno profesjonaliści jak i amatorzy, przygotowują się na ten okres nie tylko pod kątem kondycji.

Setki imprez na wyciągnięcie... nogi

W Polsce do końca roku można uczestniczyć w co najmniej kilkuset sportowych imprez biegowych. Zależnie od pory roku potrzeby biegaczy jeśli chodzi o odzież i akcesoria są różne, ale jedno pozostaje niezmienne – miłośnicy sportu szukają w tym zakresie najwyższej jakości, by czerpać radość z biegania i satysfakcję z osiągnięć. Na te potrzeby odpowiada marka Asics, oferowana przez sklep Sportfox. Buty do biegania i odzież sportowa: bezrękawniki, bluzy, kamizelki, spodnie, legginsy, a także przydatne akcesoria – Asics te wszystkie rzeczy oferuje na najwyższym poziomie, dlatego biegową przygodę warto przeżywać z tą marką.

Co jest niesamowitego w bieganiu? Poczucie wolności, przełamywanie własnych ograniczeń, ale też fakt, że jest to sport powszechnie dostępny, który prócz pewnego przygotowania fizycznego i czasu nie wymaga mierzenia się z wieloma kwestiami organizacyjnymi. Przecież zwykle wystarczy odpowiednio się ubrać, rozgrzać i... wyjść z domu.

Brakuje nam aktywności...

Może właśnie dlatego bieganie stanowi jedną z najlepszych odpowiedzi na statystycznie niski poziom aktywności fizycznej Polaków? Od 2014 roku Ministerstwo Sportu i Turystyki prowadzi cykliczne badania z nią związane. Jak podaje MSiT, w 2023 roku odsetek Polaków w wieku 15-69 lat spełniających normy dotyczące poziomu aktywności fizycznej w czasie wolnym (bez uwzględnienia spacerowania), rekomendowane przez Światową Organizację Zdrowia, jest na poziomie 28 proc. "Jeśli dodatkowo uwzględnimy regularną aktywność związaną z jazdą na rowerze w celu przemieszczania się, odsetek Polaków w wieku 15-69 lat, którzy spełniają normy WHO wzrasta do 34 proc." - podaje resort.

... a korzyści z aktywności nie brakuje

Profesjonalni biegacze cieszą się pełnią sezonu, hobbyści również i może warto zastanowić się, czy nie dołączyć do grona tych, którzy radość biegania przedkładają nad niezdrowy, siedzący tryb życia? Uprawianie sportu wiąże się przecież nie tylko z polepszeniem kondycji fizycznej, ale też poprawia nastrój, podnosi samoocenę, zmniejsza stres i poprawia zdrowie psychiczne. Innymi słowy, jeśli nie mamy przeciwwskazań zdrowotnych: nic tylko wyjść z domu i biec.

-- artykuł sponsorowany --