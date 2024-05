 Dozymetr osobisty - dlaczego warto go mieć?

Dozymetr osobisty to urządzenie, które wbrew pozorom może okazać się przydatne w wielu praktycznych, życiowych sytuacjach. Sprawdźmy, czym dokładnie jest dozymetr osobisty i do czego będzie on potrzebny.

Czym jest dozymetr?

Zacznijmy od krótkiego wytłumaczenia, czym jest dozymetr. To tak naprawdę licznik Geigera - znane urządzenie, które znane już od ponad 100 lat skutecznie wykrywa i odczytuje natężenie promieniowania jonizującego. Wraz z postępem techniki liczniki Geigera rozwinęły swoją funkcjonalność i jakość pomiarów, przy jednoczesnym zmniejszeniu swoich rozmiarów - dzisiaj dozymetr zmieści się nawet w kieszeni.

Licznik Geigera jest powszechnie stosowany w branży medycznej, przemysłowej i budowniczej, ale nie jest tajemnicą, że wiele osób zastanawia się nad zakupem nowoczesnego urządzenia również do domu. Dlaczego? Ze względu na promieniowanie jonizujące, które może być obecne w naszym najbliższym otoczeniu, czego nawet nie jesteśmy w pełni świadomi.

Praktyczne wykorzystanie licznika Geigera w domu

Promieniowanie kojarzy nam się ze zjawiskiem obecnym jedynie podczas słynnych awarii elektrowni jądrowych, czy to w Czarnobylu, czy w Fukushimie. Nic bardziej mylnego. Promieniowanie jonizujące jest obecne praktycznie wszędzie, a generuje je człowiek i technologia, którą wykorzystujemy.

Od razu uspokajamy - w zdecydowanej większości przypadków natężenie promieniowania jonizującego w naszym otoczeniu nie wpływa jakkolwiek na nasze zdrowie, jednak nic nie zapewni nam bezpieczeństwa bardziej, niż jasna i precyzyjna wiedza na temat faktycznego pomiaru promieniowania. Jak to zrobić? Oczywiście najlepsze rozwiązanie to wyposażyć się w dozymetr osobisty, który zapewni optymalną dokładność pomiarów, gwarantującą pełną wiedzę na temat natężenia promieniowania w naszym domu. Taki dozymetr nie będzie cechował się równie szerokim spektrum funkcjonalności, co dozymetr profesjonalny, jednak w tak atrakcyjnej cenie, jaką proponuje https://www.srtech.pl będzie to urządzenie, które spełni nasze oczekiwania.

Na co zwrócić uwagę przy zakupie dozymetru domowego?

Na co zwrócić uwagę, by mieć pewność, że zakupiony dozymetr spełni nasze oczekiwania? Dokładność i czas pomiaru to dwa czynniki, które są najistotniejsze. Starsze dozymetry lub urządzenia niskiej jakości potrzebują dużo czasu na to, by dokonać pomiaru i przedstawić nam wynik, który i tak nie będzie miarodajny, biorąc pod uwagę niską jakość urządzenia. Sprawdzone liczniki Geigera pokażą nam dokładny wynik już po 3 sekundach, co sprawdzi się nie tylko w domu, podczas rutynowego badania natężenia pola jonizującego, co na wycieczkach i wyjazdach, gdzie promieniowanie może być znacznie wyższe.

Bardzo istotne jest, by zakupiony sprzęt posiadał możliwość wzorcowania, potwierdzającą dokładność pomiarów. Jest ono ważne dla instytucji i większych firm, które muszą certyfikować konkretne egzemplarze mierników. Dozymetry osobiste marki Soeks pozwalają na wykonanie wzorcowania w polskich akredytowanych laboratoriach. Jeśli postawimy na sprawdzonego producenta, możemy być pewni, że dokładne i szybkie wyniki pomiarów będą dla nas dostępne w każdej chwili.

--- artykuł sponsorowany --