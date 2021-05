Fotowoltaika dla firm z Elbląga. Dotacja czy leasing?

Inwestycja w panele fotowoltaiczne do decyzja, do której dojrzewa wielu przedsiębiorców. W skali roku cena energii wzrosła o wartość 9,5%, a fotowoltaika stanowi stabilne źródło dostaw energii, realnie zmniejszając koszty operacyjne przedsiębiorstw. Czy warto zainwestować? Jak sfinansować inwestycję w panele fotowoltaiczne? Czy firmy z powiatu elbląskiego są realnie odczuły korzyści z tej inwestycji?

Dotacje. „Jak są to trzeba korzystać”.

W województwie warmińsko-mazurskim cyklicznie organizowane są nabory w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych, w których dofinansowanie może osiągnąć poziom nawet 85%. Do niedawna takie konkursy umożliwiały firmom dofinansowanie projektów również małej mocy rzędu 20-30kWp i z tej okazji skorzystał Bartosz Krajewski, właściciel firmy ERKUL z Gronowa Górnego, który uzyskał 85% dofinansowania na instalację paneli fotowoltaicznych dla firm o mocy 21kW. " Miałem to szczęście, że wniosek złożyłem w okresie, gdy była możliwość finansowania projektów tej mocy. Co prawda nie obyło się bez perturbacji – ocena wniosku trwała ponad dwa lata – ale finalnie jestem bardzo zadowolony z inwestycji, którą realizowała lokalna firma Voltaic System z Olsztyna."

Ostanie nabory w konkursach RPO charakteryzowały się wyższym progiem dostępu, a do konkursu mogły startować projekty o wartości min. 500 tys. zł netto, co odpowiada mocy instalacji fotowoltaicznej ponad 100kWp. Z tej okazji skorzystał m.in. przedsiębiorca Daniel Dragański, któremu firma Voltaic System wybudowała we Władysławowie koło Elbląga dwie instalacje o mocy 50kWp wyposażonej w magazyny energii. "Inwestycja we Władysławowie to drugi projekt budowy instalacji fotowoltaicznych, na który udało mi się pozyskać dofinansowanie w wysokości 85%. Z pewnością warto rozważyć udział w konkursie – jak są dotacje to trzeba korzystać."

Najbliższe konkursy na dofinansowania w ramach RPO odbędą się prawdopodobnie na początku 2022 r. Mateusz Kwade, właściciel firmy Voltaic System, zaleca uzbroić się w cierpliwość. "W tej chwili nie ma jeszcze wytycznych w zakresie formy wsparcia dla projektów fotowoltaicznych w obecnej perspektywie finansowania. Możliwe jest, że zamiast dotychczasowych dotacji dostępne będą preferencyjne dostępne pożyczki, być może częściowo umarzane. Więcej będziemy wiedzieli pod koniec roku, gdy poznamy budżety poszczególnych działań oraz dostępne formy wsparcia."

Rata leasingu zamiast rachunku za prąd.

Obecnie wielu przedsiębiorców decyduje się na inwestycję w fotowoltaikę, finansując ją leasingiem. Wiele banków otworzyło się na ten produkt, co znacząco wpłynęło na zmniejszenie kosztów leasingu. Zaletą tego finansowania jest przede wszystkim prosta procedura i szybka realizacja. Jak mówi Waldemar Zalewski, właściciel elbląskiej firmy wesołebuciki.pl, fotowoltaika to inwestycja dla przedsiębiorców, którzy umieją liczyć. "Kalkulacja jest bardzo prosta: Instalacja z leasingiem zwraca się przez 6 lat, gwarancje na urządzenia sięgają 12 lat, a pracują przez lat 25. Oczywiście inwestycja ma sens, gdy wybierzemy wiarygodnego wykonawcę. Słyszałem, że konkursy na dofinansowanie ciągnęły się nawet przez kilka lat, a finansować można tylko duże projekty. Leasing to doskonała alternatywa. Dziś podejmuję decyzję, a już za miesiąc rachunek za energię zamieniam na ratę leasingu, którą wrzucam w koszty działalności firmy. W dwóch lokalizacjach firma Voltaic System wybudowała instalacje o sumarycznej mocy 30kW. "

Wiarygodność instalatora i dostawcy urządzeń.

Niezależnie od formy finansowania projektu, niezwykle ważna jest wiarygodność instalatora oraz wysoka jakość urządzeń, gdyż przewidywany cykl pracy instalacji fotowoltaicznej to okres 25 lat. Polski rynek fotowoltaiczny rośnie bardzo dynamicznie, a na rynku pojawia się wiele firm, które nie dysponują odpowiednią wiedzą i doświadczeniem. Na co zwrócić uwagę przy wyborze wykonawcy radzi Mateusz Kwade, właściciel olsztyńskiej firmy Voltaic System, który od 5 lat zajmuje się projektowaniem i budową elektrowni dla firm oraz odbiorców indywidualnych. " Przede wszystkim należy wybierać doświadczone firmy lokalne. Lokalne, ponieważ one bazują na poleceniach i mają własne brygady montażowe, co jest gwarancją wysokiej jakości montażu. Druga rzecz to wiarygodny dostawca urządzeń, które posiadają gwarancję od 10 do nawet 25 lat. Nasza firma jest partnerem olsztyńskiej firmy Corab – producenta konstrukcji i dystrybutora działającego na polskim rynku od 30 lat. Pamiętajmy, że to decyzja na lata i warto szczegółowo weryfikować kwalifikacje potencjalnego wykonawcy."

Voltaic System M.Kwade T.Gosik sp.j

Olsztyn 10-522

ul. Partyzantów 1/2 lok.109

www.voltaicsystem.pl

biuro@voltaicsystem.pl

tel. 533 096 886