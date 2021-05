HADM Gramatowski zaprasza na bulwar Zygmunta Augusta!

Dla przypomnienia! To już dzisiaj od godziny 10:00 do 18:00 rozpoczynamy pierwszy dzień naszego eventu, podczas którego będziecie mogli Państwo zapoznać się z nowymi modelami aut elektrycznych: pierwszy elektryczny SUV SKODY – ENYAQ iV oraz KOMPAKTOWY HATCHBACK CITROENA Ë-C4 100% ËLECTRIC.

Ale to nie wszystko, od dzisiaj do 30 maja będziecie mogli Państwo odbyć rejs katamaranem ze sternikiem po rzece Elbląg i podziwiać piękno miasta od strony wody. Dla dzieci do lat 16 rejsy za darmo!* Natomiast dla opiekunów i wszystkich innych zainteresowanych atrakcyjny rabat po wypełnieniu prostego quizu o autach elektrycznych.

Podczas trwania wydarzenia zostaną przedstawione zalety aut elektrycznych i aut z napędem hybrydowym typu plug-in. Dla wszystkich zainteresowanych możliwość odbycia jazdy testowej elektrycznymi modelami z naszą wykwalifikowaną kadrą.

Jeśli Państwo nie wiecie jak spędzić ostatni weekend maja, serdecznie zapraszamy na Stare Miasto w dniach 28-30.05.2021 gdzie atrakcji i świetnej zabawy nie zabraknie!



HADM Gramatowski

Skoda i Citroen

Warszawska 87

Elbląg

55 235 24 57

Skoda i Kia

Rokocin 4G

Starogard Gdański

58 560 94 80

www.hadm.pl

www.rejsyelblag.pl

*promocja na darmowe rejsy obowiązuje dla dzieci do 16 roku życia w dniach 28-30.05.2021. Osoby niepełnoletnie podczas rejsu muszą być pod opieką opiekuna.

-- artykuł sponsorowany --