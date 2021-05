Jak piec do pizzy może zwiększyć obroty Twojego lokalu?

Piec to pizzy stanowi jeden z elementów wyposażenia lokali gastronomicznych. Jeżeli jesteś na etapie rozważań, czy wyposażyć swój lokal właśnie w taki piec - poniżej znajdziesz krótki poradnik, który dostarczy odpowiedzi na nurtujące Cię pytania.

Czego nie może zabraknąć w pizzerii?

Aby uzyskać naprawdę smaczne ciasto niezbędne jest korzystanie ze specjalistycznych pieców, szczególnie tych o włoskiej tradycji. Jeśli zatem marzy Ci się prowadzenie knajpy w prawdziwie włoskim stylu - nie może tam także zabraknąć pieców do pizzy wysokiej jakości. Nie bez znaczenia pozostaje także wygląd takiego elementu wyposażenia. Wiele restauracji decyduje się w pełni wyeksponować taki piec, aby był widoczny dla odwiedzających gości. To niejako pokazanie swojej wartości już na wejściu - jako zaproszenie do smacznego posiłku.

Jak pracuje taki włoski piec do pizzy?

Punkt wyjściowy polega na rozgrzaniu go do temperatury ponad 400 stopni Celsjusza. Gdy lampka kontrolna wskaże, że piec jest gotowy do pracy - wówczas konieczne jest umieszczenie w niej ciasta z użyciem dedykowanej łopaty. Taką surową pizzę należy ostrożnie przenieść do komory takiego rozgrzanego pieca. To pozwoli na zachowanie kształtu pizzy - pieczenie nie powinno przekraczać 60 sekund. W trakcie tego procesu należy obracać pizzę, aby doprowadzić do równomiernego jej upieczenia.

Nie zapominaj o właściwym czyszczeniu pieca do pizzy

Jak wszystkie urządzenia gastronomiczne - również piece do pizzy wymagają właściwej pielęgnacji i troski po każdym zakończonym dniu pracy. Jak to wygląda w praktyce? Otóż niezbędnym krokiem jest tu sięgnięcie po dedykowaną szczotkę drucianą - należy za jej pomocą pozbyć się przyschniętych kawałków ciasta pozostałego po wypieku. Pozostała część pieca, która jest zimna powinna być wyczyszczona powszechnie znaną metodą z wykorzystaniem mokrej szmatki lub gąbki.

Zainwestuj w piec do pizzy - dzięki niemu przyciągniesz nowych gości

Spełnienie marzenia o otwarciu własnego lokalu gastronomicznego jest na wyciągnięcie Twojej ręki. Jeżeli marzysz o posiadaniu własnej pizzerii - taki piec do pizzy jest nieodzownym elementem wyposażenia. To inwestycja, która z pewnością szybko się zwróci. Lato sprzyja spotkaniom towarzyskim, a pizza stanowi miły dodatek do takich spotkań. Wykorzystaj zatem możliwości, jakie oferuje taki profesjonalny piec do pizzy.

