 Jak podróżować poza Strefę Schengen?

Odkąd powstała Strefa Schengen, podróżowanie stało się o wiele wygodniejsze. To jedno z najważniejszych osiągnięć w dziedzinie integracji europejskiej. Zapoczątkowało ją w 1985 roku pięć państw UE – Francja, Niemcy, Belgia Holandia i Luksemburg. Po niemal 40 latach stała się ona największym na świecie obszarem swobodnych podróży. Jak przemieszczać się po Strefie Schengen? Czego potrzebujesz, jeśli wybierasz się poza nią?

Podróże w obrębie Strefy Schengen i poza nią – jakich dokumentów potrzebujesz?

Strefa Schengen obejmuje wiele krajów, nie tylko unijnych. Łącznie to 23 z 27 państw członkowskich UE oraz wszyscy członkowie Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu, tj. Islandia, Liechtenstein, Norwegia i Szwajcaria. Z dniem 1 stycznia 2023 roku członkiem Strefy Schengen została Chorwacja. 30 grudnia 2023 roku uzgodniono natomiast zniesienie kontroli na wewnętrznych granicach powietrznych i morskich z Bułgarią i Rumunią (stało się to 31 marca 2024 roku). Na całym jej obszarze nie ma kontroli na granicach wewnętrznych – za wyjątkiem sytuacji, w których może pojawić się szczególne zagrożenie. Kraje te jednocześnie prowadzą zharmonizowane kontrole na granicach zewnętrznych strefy w oparciu o jasne kryteria.

Do podróżowania po krajach Strefy Schengen potrzebujesz jedynie dowodu osobistego, na wypadek wyrywkowych kontroli służb celnych. Dowód jest wystarczającym dokumentem, jeśli jedziesz do Albanii czy Czarnogóry, a nawet kiedy wybierasz się na wakacje do Turcji.

Natomiast w innym przypadku, przy wyjazdach poza kraje należące do UE i strefy Schengen, musisz mieć ważny paszport, a niekiedy także wizę. To dokumenty podróży, które muszą być ważne w momencie przekraczania granicy przez odpowiednio długi czas, np. 6 miesięcy.

Jak wygląda procedura wyrobienia paszportu? Gdzie złożyć wniosek o wydanie paszportu?

Jeżeli planujesz wyjazd za granicę poza Strefę Schengen, gdzie obowiązującym dokumentem podróży jest paszport, sprawdź w pierwszej kolejności, czy jest on ważny. Jeśli nie, odpowiednio wcześniej zajmij się wyrobieniem nowego dokumentu.

Wniosek o paszport składa się osobiście – obecnie nie ma możliwości, aby zrobić to online. Powinieneś wykonać kilka ważnych kroków, aby uzyskać ten dokument.

Wyrobienie paszportu krok po kroku przebiega następująco:

Udajesz się do punktu paszportowego w urzędzie wojewódzkim w dowolnej lokalizacji – sam, jeśli to Ty chcesz wyrobić paszport, lub wraz z drugim opiekunem prawnym i niepełnoletnim dzieckiem, jeśli chcesz wyrobić dokument dla małoletniego.

Wypełniasz wniosek na formularzu pobranym w urzędzie – musisz dołączyć do niego: jedno aktualne, kolorowe zdjęcie do paszportu, dowód opłaty, dokumenty potwierdzające Twoje ewentualne prawo do zniżki lub zwolnienia z opłaty, wcześniejszy, ważny paszport lub dowód osobisty (do wglądu), a także skrócony lub zupełny odpis polskiego aktu małżeństwa, jeśli Twoje nazwisko zostało zmienione po ślubie za granicą.

Składasz dokumenty w punkcie paszportowym – urzędnik pobierze przy tym Twoje odciski palców, w celu wyrobienia paszportu biometrycznego.

Czekasz na wydanie paszportu – odbierasz go osobiście w urzędzie.

Ile trwa wyrobienie paszportu? Jak uzyskać paszport w krótkim czasie?

Standardowo na wyrobienie paszportu czeka się około 1 miesiąca od dnia złożenia wniosku. Urzędnik poinformuje Cię, jaki jest orientacyjny czas oczekiwania. Możesz sprawdzić na stronie urzędu, w trybie online, czy paszport jest już gotowy.

Jeśli jednak pilnie potrzebujesz nowego, możesz złożyć wniosek o paszport tymczasowy, który wyrabiany jest szybciej niż zwykły. Przykładowo, na lotnisku Okęcie w Warszawie uzyskasz go od ręki, jeśli masz ważny bilet lotniczy do kraju, który wymaga posiadania paszportu.

Jakie są opłaty za wyrobienie paszportu?

Opłata standardowa za wyrobienie dokumentu dla osoby dorosłej wynosi 140 zł. Możesz też skorzystać ze zniżek, np. dla emerytów, rencistów, studentów, uczniów, osób niepełnosprawnych itp., i zapłacić 70 zł. Do 75 proc. zniżki uprawnieni są członkowie rodziny wielodzietnej, posiadający ogólnopolską kartę Dużej Rodziny, oraz uczniowie lub studenci w wieku do 25 lat. Nie płacisz też za wydanie paszportu, jeżeli w dniu złożenia wniosku masz ukończone 70 lat.

