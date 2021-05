Jakie zasłony wybrać do mieszkania? Praktyczne wskazówki doboru zasłon

Zasłony to nie tylko zwykła dekoracja każdego okna, lecz także uzupełnienie wystroju salonu, w którym spędzamy czas z rodziną i gościmy odwiedzających nas. To powoduje, że zakup zasłon warto powinniśmy zaplanować wówczas, gdy mamy już konkretną koncepcję wyglądu i estetyki wnętrza. Dzięki temu wybrane zasłony będą idealnie pasowały i podkreślały niepowtarzalny charakter naszego wymarzonego salonu.

Zasłony gotowe czy na wymiar?

Obecnie na rynku mamy ogromny wybór dekoracji okiennych. To, jaki rodzaj zasłon wybrać, zależy tak naprawdę od wymiarów okien, szczególnie ich wysokości. W blokach okna są zazwyczaj standardowe, dzięki czemu można kupić gotowe zasłony na eurofirany.com.pl. Oprócz bogatej ilości wzorów i kolorów, sprawdzony producent o ugruntowanej pozycji na rynku, gwarantuje wysoką jakość oferowanych wyrobów. Jest to o tyle istotne, że zasłony to zazwyczaj zakup na kilka lat, a nie jeden sezon. Gotowe zasłony, to także idealna propozycja dla niecierpliwych. Czas oczekiwania na zasłony na wymiar, może bowiem wynosić nawet do kilku tygodni w zależności od wybranych materiałów i ich dostępności. Nie bez znaczenia jest też fakt, że zasłony gotowe są tańsze od tych szytych na wymiar. Zasłony gotowe są dostępne w wersji do standardowego założenia na żabki (na karnisz lub szynę sufitową) albo na popularne w ostatnich latach przelotki. Zasłony na przelotkach dodają wnętrzu lekkości, a także nowoczesnego charakteru.

Zasłony gładkie czy z nadrukiem?

Wybierając dekoracje okienne, często pada pytanie jakie zasłony do salony wybrać: z nadrukiem czy gładkie? To zależy tak naprawdę od wystroju wnętrza oraz kolorów ścian. Nie bez znaczenia są także nasze gusta i preferencje. W przypadku wielokolorowych tapet lub tapet ze złożonymi nadrukami, które chcemy podkreślić, warto postawić na gładkie zasłony. Uwypuklą one bowiem, np. mglisty krajobraz górski na tapecie. Z kolei, gdy ściany są gładkie, pierwsze skrzypce mogą grać właśnie zasłony. Można wybierać spośród tradycyjnych kwiatowych wzorów, jak i bardziej złożonych nadruków. Kolory można dobrać na zasadzie kontrastu lub poruszać się w podobnej palecie barw, jaką prezentują ściany. Nic oczywiście nie stoi na przeszkodzie, aby do tapet dobrać wzorzyste zasłony. Gdyż przy odrobinie wyobraźni można wykreować ciekawe i nietuzinkowe wnętrze. W takim przypadku warto jednak zadbać o to, aby meble i pozostałe dodatki były w jednolitych kolorach. Pozwoli to uniknąć chaosu we wnętrzu i podkreśli jego nietypowy charakter.

Zasłony zamiast rolet?

Oczywiście, że tak! Szczególnie w sypialni, zasłona może pełnić funkcję rolety. Dzięki temu, że zasłoni ona szczelnie całe okno, tworzy niezwykle intymną i kameralną atmosferę. A ta jest przecież jak najbardziej pożądana w sypialni. Dlatego też w sypialni sprawdzą się przede wszystkim zasłony z grubych, mięsistych tkanin. Wbrew pozorom, nie są one ciężkie i mogą być zawieszone na standardowym karniszu lub szynie sufitowej.

W salonie zasłona może natomiast z powodzeniem uzupełnić rolety. Niekoniecznie trzeba dobierać rolety i zasłony w tych samych kolorach. Można skomponować je na zasadzie przeciwieństw lub połączyć pasujące do siebie kolory. Wówczas, jeżeli to roleta będzie pełnić funkcję regulacji światła, zasłonę można upiąć w fantazyjny sposób. W salonach firan i zasłon, dostępne są różnego rodzaju akcesoria, dzięki którym można dowolnie upinać i układać zasłony. W zasadzie jedynym ograniczeniem jest w tym przypadku nasza wyobraźnia.