Już jest! W Elblągu działa marka premium pudełkowego cateringu dietetycznego!

„Można już zamawiać?” To pytanie pojawiało się cały czas, gdy nowa marka na rynku elbląskiego pudełkowego cateringu dietetycznego przygotowywała zestawy poszczególnych diet do testowania. Teraz śmiało można powiedzieć – Elbląg ma swoją markę premium w kategorii pudełkowego cateringu dietetycznego – można już zamawiać w Mniam Mniam Fit Catering Dietetyczny w Elblągu! Zobacz zdjęcia.

Już jest w Elblągu Mniam Mniam Fit Catering Dietetyczny!

W Elblągu do tej pory można było zamawiać dietetyczny catering pudełkowy od firm, które nie mają swojej siedziby na terenie naszego miasta. To powoduje, że dania przygotowywane dla elblążan, nie zawsze docierają w jak najlepszej świeżości. Przygotowywane są dużo wcześniej, a transport do Elbląga też trwa kilka godzin.

Teraz to się zmieniło. W Elblągu rozpoczęła działalność marka Mniam Mniam Fit Catering Dietetyczny.

To oznacza, że dania pudełkowego cateringu dietetycznego są przygotowywane na miejscu, w Elblągu – nocą poprzedzającą dzień dostawy do klientów. Posiłki docierają więc do elblążan świeże, dopiero co przygotowane!

Mniam Mniam Fit Catering Dietetyczny powstał na bazie doświadczeń Wiolety Stępczyńskiej – znanej dyrektor Niepublicznego Przedszkola i Żłobka Mały Europejczyk w Elblągu oraz wielkiej entuzjastki i praktyczki zdrowego odżywiania i aktywnego stylu życia.

- Jako matka trójki dzieci oraz osoba zajmująca się prowadzeniem firmy doskonale wiem, jak ciężko jest wygospodarować czas dla siebie, aby zadbać o swoją sylwetkę i zdrowie – mówi Wioleta Stępczyńska. – Kluczem do sukcesu, zdrowia i wspaniałej sylwetki jest nie tylko odpowiednia dawka wysiłku fizycznego, ale przede wszystkim dobrze opracowana dieta, która zapewnia częste i smaczne posiłki oraz to, że nie trzeba stale się głodzić.

Mniam Mniam Fit Catering Dietetyczny – własna kuchnia, kucharze, świeże produkty!

Impulsem do powstania marki pudełkowego cateringu dietetycznego była…własna kuchnia Niepublicznego Przedszkola i Żłobka Mały Europejczyk w Elblągu.

- Żywimy dzieci na bazie zawsze świeżych i zdrowych produktów. Rodzice naszych przedszkolaków pytali nas, czy nie myśleliśmy o stworzeniu na tej podstawie firmy, która przygotuje zdrowe i dietetyczne dania w formie cateringu pudełkowego dla dorosłych. I tak to się zaczęło – dodaje Wioleta Stępczyńska. - Na tej bazie powstał projekt firmy cateringowej „Mniam Mniam Fit”. Pozyskałam do współpracy wspaniałych, doświadczonych dietetyków oraz fantastycznych kucharzy, którzy mają w swoim dorobku zawodowym pracę w najlepszych restauracjach w Warszawie i w Trójmieście. Mogę z całą odpowiedzialnością powiedzieć, że nasza usługa to właściwie dietetyczny catering restauracyjny. Nasze dania są nie tylko dietetyczne, zdrowe, ale również smaczne.

Zamawiać można dania według poszczególnych diet, które dostępne są na stronie:

https://mniammniam.elblag.pl/strony/oferta

Tu możemy wybierać pośród dań dietetycznych, obiadowych, świeżych soków, szotów czy zafundować sobie detox sokowy.

Mniam Mniam Fit Catering Dietetyczny – dania przetestowane przez elblążan

Marka Mniam Mniam Fit Catering Dietetyczny zanim rozpoczęła proces przyjmowania zamówień, przetestowała wszystkie dania na dużej liczbie odbiorców. Osoby, które zgłosiły się do testów, otrzymały gotowe zestawy, jakie weszły już do sprzedaży.

- Muszę przyznać, że trafiłam na surowych krytyków, ale dodam, że wszystkie opinie naszych testerów były pozytywne. Osoby te wręcz wyrażały zachwyt naszymi posiłkami. Od razu zaczęły pojawiać się pytania: kiedy możemy już to zamawiać? No więc już można! – dodaje Wioleta Stępczyńska.

Mniam Mniam Fit Catering Dietetyczny – dieta pięknie i szybko podana

Mniam Mniam Fit Catering Dietetyczny dba nie tylko o świeżość produktów, ale również o ekologiczne podejście do swojej działalności. Zamówione dania są dostarczane w opakowaniach kartonowych – pięknie wykonanych, zaprojektowanych przez artystę plastyka. Również butelki do napojów są wykonane z surowca wtórnego – są szklane.

- Bazujemy tylko na świeżych produktach spożywczych, dostarczanych od lokalnych dostawców. Wspieramy więc również lokalny rynek. Nasze dania są przygotowywane w nocy, przed dniem dostawy. Później ruszają już samochodami kurierzy. To oznacza, że nasi klienci dostają rano świeżutkie potrawy, chrupiące i jeszcze ciepłe pieczywo, świeżo wyciskane soki. Posiłki przygotowujemy na miejscu, w kuchni Małego Europejczyka, więc nasze posiłki nie spędzają wielu godzin w magazynie czy później w trasie do klienta – dodaje Wioleta Stępczyńska. – Kurierzy ruszają do klientów na terenie Elbląga i najbliższych okolic zaraz po tym, jak zamówione dania zostaną przygotowane.

Catering dietetyczny „Mniam Mniam Fit” w Elblągu to idealny wybór dla osób, które pragną zmienić swój styl życia, wygląd czy też zadbać o swoje zdrowie i dobre samopoczucie, ale brakuje im czasu na dodatkowe godziny w kuchni. Chcą jeść zdrowo, dietetycznie i smacznie – jak w najlepszej restauracji.

Jeśli przed zamówienie konkretnych dań w Mniam Mniam Fit Catering Dietetyczny potrzebujesz porady dietetyka, możesz ją uzyskać pisząc na adres mailowy: dietetyk.mniammniam@gmail.com lub dzwoniąc na numer 517 347 015. Dietetyk jest do dyspozycji klientów od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00.

Realizacja dostaw posiłków odbywa się między godzinami: 01:00 - 8:00. Dostawa każdego pakietu z oferty oraz Mniam Obiadku jest darmowa!

Teraz można zamówić również dietę jednodniową – na wypróbowanie!

Zamówienia można składać tu: https://mniammniam.elblag.pl/zamow/#/

Więcej informacji na stronie https://mniammniam.elblag.pl/ oraz na naszej stronie na Facebooku.

