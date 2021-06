Mieszkania z rynku wtórnego - kupić czy wynająć?

Wynajem mieszkania to dobre rozwiązanie tymczasowe, dla osób, które nie są gotowe na zakup własnej nieruchomości. Jest to też jedyne rozwiązanie w przypadku, gdy nie posiadamy funduszy, ani możliwości uzyskania kredytu hipotecznego. Co zrobić w sytuacji gdy stajemy przed wyborem: kupić czy wynająć mieszkanie? Gdzie szukać dobrej oferty mieszkania z rynku wtórnego? Przeczytaj artykuł i sprawdź, które rozwiązanie jest najlepsze dla Ciebie!

Kiedy warto zadać sobie pytanie: kupić czy wynająć mieszkanie? W życiu praktycznie każdego człowieka przychodzi moment, gdy należy podjąć decyzję o dalszym wynajmowaniu mieszkania lub o kupieniu własnego. Sytuacja ta wymaga poważnego przemyślenia plusów i minusów takiego przedsięwzięcia. Wynajem mieszkania to w gruncie rzeczy decyzja tymczasowa. Jest to świetne rozwiązanie dla uczniów, studentów oraz innych ludzi, którzy nie wybrali jeszcze swojego miejsca na ziemi i nie zdecydowali o swojej ścieżce rozwoju. Ponadto kupno mieszkania wymaga inwestycji olbrzymich środków. Rzadko, który młody człowiek może sobie pozwolić na kupienie mieszkania na własną rękę, a już na pewno nie bez kredytu hipotecznego. Dodatkowo, wynajmując mieszkanie można skorzystać z rządowych programów mieszkaniowych: Mieszkanie Plus oraz Mieszkanie na Start, które pozwalają zmniejszyć koszty wynajmu. Z drugiej strony rata kredytu mieszkaniowego może wynieść nie więcej niż miesięczny koszt wynajęcia mieszkania. Jednak uzyskanie kredytu na zakup mieszkania wymaga wykazania stabilności finansowej i życiowej. Kwestia: wynajem czy kupno, to indywidualna kwestia i każdy musi odpowiedzieć która opcja będzie dla niego korzystniejsza. Czy stać mnie na kupno mieszkania? Zanim zdecydujemy, że chcemy “żyć w pełni na swoim”, należy odpowiedzieć sobie na ważne pytanie: czy stać mnie na kupno mieszkania? Czasami lepszym rozwiązaniem może okazać się odłożenie decyzji na przyszłość i dalsze wynajmowanie. Jeżeli jednak posiadamy stałą pracę, z której otrzymujemy regularne wynagrodzenie warto spróbować uzyskać kredyt hipoteczny na zakup mieszkania. W celu oceny swoich możliwości kredytowych warto skorzystać z pomocy specjalistów. Pierwszym krokiem będzie udanie się do pośrednika nieruchomości, który pomoże nam znaleźć mieszkanie spełniające nasze oczekiwania i odpowiadające możliwościom finansowym. Po wybraniu mieszkania swoje kroki skierujmy do doradcy kredytowego, gdzie zapytamy o możliwość uzyskania kredytu hipotecznego na zakup wybranego mieszkania. W ten sposób, niskim kosztem, uda się nam ustalić możliwości kupna mieszkania. Jeżeli chcesz spróbować własnych sił i nie korzystać z usług specjalistów, polecamy skorzystać z poradnika ”Kupno mieszkania krok po kroku – jak kupić mieszkanie z rynku wtórnego?”, dostępnego tutaj: https://pozyczkaportal.pl/kupno-mieszkania-rynku-wtornego/. Poradnik przygotował ekspert ds. kredytów hipotecznych i pomoże on przygotować się do zakupu własnego mieszkania. Gdzie i jak bezpiecznie kupić mieszkanie z rynku wtórnego? Decydując się na samodzielną próbę kupienia mieszkania czeka nas sporo pracy. Najpierw należy znaleźć ofertę sprzedaży mieszkania, które spełni nasze oczekiwania. Warto przejrzeć propozycje mieszkań od deweloperów, jednak to oferty mieszkań z rynku wtórnego mogą okazać się bardziej opłacalne. Jeżeli poświęcimy trochę czasu na poszukiwania, na pewno uda nam się znaleźć mieszkanie w okazyjnej cenie. Mieszkania można szukać za pośrednictwem popularnych portali ogłoszeniowych, jak również w specjalnych grupach na portalach społecznościowych. W szczególności warto zwrócić uwagę na ogłoszenia w lokalnych gazetach, gdzie można znaleźć wyjątkowe okazje. Gdy już znajdziemy idealną ofertę mieszkania z rynku wtórnego należy dokładnie zbadać jego stan prawny m.in. czy nie jest obciążone hipoteką. W tym momencie warto skonsultować się z osobą, która przygotuje umowę kupna-sprzedaży mieszkania. Ostatnią czynnością jest uzyskanie możliwie taniego kredytu hipotecznego, którym sfinansujemy zakup mieszkania. Najtańsze mieszkania w Polsce W którym mieście w Polsce znajdziemy najtańsze mieszkanie? Według raportu Expander i Rentier.io najtańsze mieszkanie w mieście do 200 tys. mieszkańców znajdziemy w Sosnowcu, Radomiu oraz Częstochowie. Wbrew oczekiwaniom ekspertów związanymi z pandemią Covid-19 zainteresowanie mieszkaniami nie spada, a wręcz rośnie. Dzieje się tak mimo najwyższych stawek za m2 w historii! Cena nowego mieszkania w Warszawie, zaczyna się od 11 200 zł/m2! Wzrost stawek można zauważyć praktycznie w każdym mieście. Rekordowy wzrost - o 23% w odniesieniu do stawki z lutego 2020 - odnotowuje się w Sosnowcu. Więcej informacji popartych danymi znajdziemy w materiale przygotowanym przez TVN 24 Biznes.

