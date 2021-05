Najnowsze trendy meblowe w Elblągu

UNIA MEBLE jest producentem i dystrybutorem mebli wypoczynkowych o wysokich walorach estetycznych i użytkowych z siedzibą w stolicy polskiego meblarstwa – Swarzędzu. Produkowane przez nas kolekcje mebli SWALEN, w oparciu o ponad trzydziestoletnie doświadczenie i dbałość o szczegóły, zaspokoją oczekiwania najbardziej wymagających klientów.

Współpracujemy i sprzedajemy meble najlepszych polskich firm. Na terenie Elbląga i okolic jesteśmy jedynym dystrybutorem mebli : SWALEN - SWARZĘDZ, MEBIN, SOKÓŁ oraz GOŁĄB. Od wielu lat współpracujemy również z firmą SZYNAKA.

W naszej ofercie znajdują się meble skrzyniowe oraz zestawy wypoczynkowe projektowane według najnowszych trendów oraz meble klasyczne, charakteryzujące się ponadczasowym wzornictwem.

Do ich produkcji używane są najlepsze materiały, dające gwarancję najwyższej jakości. Lite drewno, okleina naturalna stosowane w meblach, oraz szeroki wachlarz obić skórzanych i tkaninowych stosowanych w zestawach wypoczynkowych to tylko niektóre z wielu szlachetnych materiałów. Nasze meble to połączenie perfekcji wykonania, naturalnej elegancji i funkcjonalności.

Propozycją dla wszystkich, którzy pragną podkreślić piękno wnętrz oraz ich niepowtarzalny charakter są również meble wypoczynkowe - modułowe robione na wymiar, oraz możliwość wyboru poszczególnych elementów z proponowanych kolekcji. Dzięki praktycznym zestawieniom, umożliwiają stworzenie aranżacji: salonu, sypialni, jadalni, czy biura.

Dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić naszym Klientom fachowe doradztwo. Pomagamy zaprojektować wyposażenie tak, aby doskonale prezentowało się zarówno w klasycznych, jak i nowoczesnych wnętrzach, w mieszkaniach, oraz domach.

Mamy nadzieję, że przedstawione aranżacje, praktyczne porady i pomysły indywidualnych aranżacji zainspirują Państwa do stworzenia własnych przestrzeni z wykorzystaniem mebli prezentowanych w naszym SALONIE.



Zapraszamy do obejrzenia zdjęć naszego SALONU a także na wirtualny spacer.

Do zobaczenia w realu!

SWALEN Salon Firmowy

al. Grunwaldzka 2 (hala F) .

82-300 Elbląg

tel. 691 103 254

pon – pt godz. 10 -18

sobota godz. 10 -15

