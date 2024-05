 Największe miasta województwa warmińsko-mazurskiego. Ile zapłacimy za nowe mieszkanie?

Województwo warmińsko-mazurskie przyciąga nie tylko turystów, ale także osoby szukające nowego miejsca do życia. Największe miasta regionu, takie jak Olsztyn, Elbląg i Ełk, Giżycko czy Ostróda oferują różnorodne możliwości mieszkaniowe. Ile zapłacimy za nowe mieszkanie i w których dzielnicach warto rozejrzeć się za lokum?

Olsztyn – stolica województwa

Olsztyn łączy w sobie historyczny urok z nowoczesnością dynamicznie rozwijającego się miasta. Liczne zabytki, malownicze krajobrazy i tereny rekreacyjne, które przyciągają każdego roku turystów i mieszkańców. W tym osoby szukające pracy oraz studentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. Miasto o powierzchni 88,33 km² liczy około 173 000 mieszkańców. Średnie ceny mieszkań w Olsztynie wynoszą około 11 049 zł/m². Do najdroższych dzielnic Olsztyna należą Śródmieście, Zatorze i Kortowo, natomiast tańsze mieszkania można znaleźć w dzielnicach takich jak Jaroty, Nagórki i Osiedle Generałów.

Nowe osiedla mieszkaniowe powstają głównie na obrzeżach miasta, oferując nowoczesne apartamenty i kameralną zabudowę z dostępem do licznych udogodnień. Olsztyn jest idealnym miejscem dla rodzin z dziećmi, dzięki dobrze rozwiniętej infrastrukturze edukacyjnej oraz licznym terenom rekreacyjnym. Miasto przyciąga również młodych profesjonalistów, oferując szeroki wybór mieszkań oraz dynamiczny rynek pracy.

Elbląg – miasto z bogatą historią

Elbląg to drugie co do wielkości miasto województwa warmińsko-mazurskiego. Znane jest z bogatej historii oraz zabytkowej starówki, która przyciąga turystów z całego kraju. Elbląg zajmuje powierzchnię 79,82 km² i liczy około 120 000 mieszkańców. Nowe mieszkania na sprzedaż w Elblągu kosztują średnio 7 984 zł za metr kwadratowy. W centrum miasta oraz w najbardziej prestiżowych lokalizacjach ceny mogą sięgać nawet 8 500 zł za metr kwadratowy.

Najdroższymi dzielnicami Elbląga są Śródmieście, Zatorze i Osiedle Nad Jarem, podczas gdy tańsze mieszkania można znaleźć na Osiedlu za Politechniką i w Dąbrowie. Nowe osiedla mieszkaniowe powstają głównie w dzielnicach takich jak Zawodzie czy Nad Jarem. Elbląg jest idealnym miejscem dla osób ceniących sobie spokój i urok historycznych miast. Miasto przyciąga również rodziny z dziećmi oraz osoby starsze, oferując szeroki wybór mieszkań oraz dobrze rozwiniętą infrastrukturę medyczną i edukacyjną.

Ełk – perła Mazur

Ełk, położony nad malowniczym jeziorem Ełckim, to jedno z najpiękniejszych miast w województwie warmińsko-mazurskim. Miasto oferuje liczne atrakcje turystyczne, takie jak promenada nad jeziorem, parki oraz tereny rekreacyjne. Miasto o powierzchni 21,07 km² liczy około 60 000 mieszkańców. Średnie ceny nowych mieszkań w Ełku wynoszą około 8 423 zł za metr kwadratowy, a w okolicach jeziora Ełckiego, ceny mogą sięgać nawet 10 000 zł za metr kwadratowy. Najdroższymi dzielnicami Ełku są Centrum, Osiedle Jeziorna i Osiedle Szyba, natomiast tańsze mieszkania można znaleźć na Osiedlu Kochanowskiego, Zatorzu i Osiedlu Konieczki. Ełk jest idealnym miejscem dla osób ceniących sobie bliskość natury oraz aktywny styl życia.

Giżycko – stolica żeglarstwa

Giżycko znane jako stolica polskiego żeglarstwa. 30-tysięczne miasto położone nad jeziorem Niegocin oferuje liczne atrakcje turystyczne oraz możliwości spędzania wolnego czasu na łonie natury. Średnia cena nowych mieszkań w Giżycku wynosi około 9 426 zł/m². Najdroższymi dzielnicami Giżycka są Centrum, Osiedle Wilanów, Osiedle Moniuszki na Wyspie Giżyckiej raz okolice Jeziora Niegocin. Tańsze mieszkania można znaleźć na Osiedlu Wodna, Osiedlu Polamowiec i Osiedlu Słowniańska. Giżycko jest idealnym miejscem dla miłośników żeglarstwa oraz aktywnego wypoczynku na świeżym powietrzu. Miasto przyciąga zarówno młode osoby, jak i rodziny z dziećmi, oferując szeroki wybór mieszkań oraz liczne tereny rekreacyjne. To także atrakcyjna propozycja dla inwestorów, którzy chcą zarabiać na wynajmie nieruchomości wakacyjnych.

Ostróda – miasto z tradycją

Ostróda to malownicze miasto położone nad jeziorem Drwęckim. Znane jest z licznych imprez kulturalnych oraz atrakcji turystycznych, takich jak zamek krzyżacki czy amfiteatr. Ostróda zajmuje powierzchnię 14,15 km² i liczy około 33 000 mieszkańców. Średnie ceny nowych mieszkań w Ostródzie wynoszą 7 354 zł/m². Za najbardziej prestiżową lokalizację, uważane są okolice jeziora Drwęckiego, gdzie ceny mogą sięgać nawet powyżej 10 000 zł za metr kwadratowy. Popularne dzielnice mieszkalne Ostródy to m.in. Centrum i Osiedle Plebiscytowe. Tańsze mieszkania można znaleźć na Osiedlu Drwęckim i Osiedlu Wzgórze św. Franciszka z Asyżu. Ostróda jest idealnym miejscem dla osób ceniących sobie spokój i bliskość natury. Miasto przyciąga zarówno rodziny z dziećmi, jak i osoby starsze, oferując szeroki wybór mieszkań oraz liczne tereny rekreacyjne.

Zakup mieszkania na Warmii i Mazurach

Największe miasta województwa warmińsko-mazurskiego łączą cechy dynamicznych ośrodków miejskich i malowniczych kurortów pośród jezior i lasów. Zakup mieszkania w tej części Polski to doskonała propozycja zarówno dla mieszkańców regionu, jak i osób, które szukają spokoju i ciekawych możliwości rekreacji, a równocześnie nie chcą rezygnować z oferty miasta. Szeroki wybór atrakcyjnych ofert i aktualne ceny mieszkań znajdziesz w serwisie RynekPierwotny.pl.

