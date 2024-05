 Niekomedogenne kosmetyki - dlaczego warto wybrać je dla skóry wrażliwej?

Skóra wrażliwa ma szczególne potrzeby. Wiele czynników może ją podrażniać, wywołując zaczerwienienie, wysypkę czy drobne krostki. Z tego względu zasługuje na szczególną ochronę, jaką mogą jej dać niekomedogenne kosmetyki. Sprawdź, czym wyróżniają się te produkty pielęgnacyjne.

Czym są niekomedogenne kosmetyki?

Kremy, balsamy, żele i inne kosmetyki niekomedogenne, mają wspólny mianownik – zawierają lekkie substancje, które nie powodują blokowania porów. Lekka formuła, dobierana w oparciu o naturalne substancje, powoduje intensywne nawilżenie skóry przy jednoczesnym braku tłustego filmu.

Komedogenne kosmetyki mogą przyczyniać się do zatykania porów skóry, co jest jednym z głównych czynników prowadzących do powstawania zaskórników. Dlatego kosmetyki przeznaczone dla cery wrażliwej, tłustej czy mieszanej powinny być wolne od składników komedogennych. Usunięcie ich z produktów pozwala na swobodne wydalanie sebum i potu przez pory.

Skład kosmetyków niekomedogennych

Istnieje wiele substancji kosmetycznych (aktywnych lub pomocniczych), które są niekomedogenne i sprzyjają odblokowaniu ujścia gruczołów łojowych. Po drugiej stronie znajdują się związki komedogenne, które są zdolne do hamowania utraty wody przez skórę i zabezpieczają przed działaniem czynników zewnętrznych. Nie zawsze są zatem niepożądane. Do grona składników komedogennych w kosmetykach zaliczają się m.in.:

lanolina, wazelina i parafina,

oleje, np. migdałowy, arganowy, z awokado,

masło kakaowe,

masło shea,

silikony,

kwasy tłuszczowe.

Kremy czy inne kosmetyki niekomedogenne powinny zawierać substancje naturalne, które u większości korzystających nie będą powodować blokowania porów. To przede wszystkim kwas hialuronowy, który jest naturalnym polisacharydem znanym przede wszystkim z tego, że intensywnie nawilża skórę i spowalnia procesy starzenia.

W składzie kosmetyków niekomedogennych dla skóry wrażliwej mogą znaleźć się także przeciwutleniacze naturalne, takie jak: witamina E, olejek z opuncji figowej czy koenzym Q10. Formuła kremów tego typu powinna opierać się przede wszystkim na naturalnych składnikach, w tym obecnej w kosmetykach niekomedogennych Avène wodzie termalnej o unikalnych właściwościach mineralnych i biologicznych. Jej zaletą jest działanie łagodzące, regenerujące i przywracające skórze niezbędną równowagę.

Jak dopasować kosmetyk niekomedogenny do skóry wrażliwej?

Najważniejsze w pielęgnacji skóry bez względu na jej typ jest dostosowanie kosmetyków do jej indywidualnych potrzeb. Skóra wrażliwa może być jednocześnie sucha, tłusta czy trądzikowa. Jeśli masz cerę tłustą czy mieszaną, wypróbuj kosmetyki zawierające np. hialuronian sodu bądź niacynamid i olej z nasion opuncji figowej. Skóra tłusta wymaga, aby przeciwdziałać zapychaniu się porów. Powinna być jednocześnie intensywnie nawilżana, by mogła pozostawać świeża i matowa. Kosmetyki niekomedogenne, które nie pozostawią na jej powierzchni tłustego filmu, są też bardzo dobrym wyborem jako baza pod makijaż. Nie prowadzą do zaczopowania ujścia gruczołów łojowych i mieszków włosowych. Zaletą takich preparatów jest to, że redukują nadprodukcję sebum i zmniejszają w wielu przypadkach widoczność porów.

Kremy chroniące przed promieniowaniem UV o niekomedogennym składzie z jednej strony będą zabezpieczać skórę, a z drugiej – tonizować ją. Marka Avène oferuje produkty niekomedogenne, które nie zatykają porów i nie powodują powstawania wągrów czy zaskórników, a jednocześnie tworzą barierę przed szkodliwym działaniem słońca.

